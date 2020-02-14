Только что купленную BMW M3 разбили с помощью Toyota Corolla

В США произошёл странный дорожный курьез. Американец приобрел себе заряженную BMW, и приехал на ней похвастаться перед друзьями. К сожалению, встреча закончилась весьма неожиданно – с ДТП и травмами.

О необычном случай рассказал YouTube-блогер itsBlack. Герой видео купил себе спортивное купе BMW M3 E92, и во время тест-драйва машины решил заехать к приятелям и показать своего нового "железного коня".

BMW M3 за мгновение до аварии Скриншот видео

Поначалу всё шло хорошо: и владелец, и друзья были довольны, излучая счастье и подробно рассматривая автомобиль. Однако в какой-то момент с пригорка начала скатываться припаркованная Toyota Corolla (по всей видимости, авто не стояло на ручнике), которая оборвала веселье: машина въехала прямиком в боковину "эмки", находившейся у дороги. Парни попытались остановить неконтролируемую "Тойоту", но из этого ничего не вышло, а один из них даже повредил ногу, попав под "горячую руку".

Что интересно, BMW после этого решили не ремонтировать: автомобиль 2011 года выпуска выставили на аукцион Copart, где за него может поторговаться любой желающий. И вот здесь наступает интересный момент – не исключено, что видео с внезапным ДТП является постановочным, и его сделали в рекламных целях или же хайпа ради. На это указывает тот факт, что запечатлённая в ролике авария не соответствует характеру повреждений автомобиля, а сами герои видео выглядят не особо убедительными. Если это действительно так, то, скорее всего, BMW M3 из видео и аукциона являются двумя совершенно разными автомобилями.

Разбитая BMW M3 на аукционе copart.com

Разбитая BMW M3 на аукционе copart.com

Разбитая BMW M3 на аукционе copart.com

Разбитая BMW M3 на аукционе copart.com

Напомним, ранее OBOZREVATEL публиковал видео с двумя водителями Toyota LC Prado, у одного из которых сдали нервы и он начал таранить авто оппонента.

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