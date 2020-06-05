Тест трёх глупых китайских автомобилей закончился их уничтожением

Китайские блогеры взяли на тест тройку невероятно глупых и дурацких автомобиля, которые выпускаются и продаются в их стране. Результатом их затеи стало довольно динамичное и забавное видео длиною в целых 1,5 часа.

Все три автомобиля вообще тяжело назвать транспортными средствами. Первый из них – это дешевая и не очень удачная копия Bugatti Chiron. Он больше похож на ящик для инструментов, нежели на машину. Псевдогиперкар оснащен маленьким бензиновыми мотором, но толку в нем немного – это чудо техники вообще, можно сказать, не едет.

Тест китайских автомобилей Скриншот видео

Вторая машина – малютка-электрокар Dayang Chok. Среди его "достоинств" – испуганная "мордочка" и невероятно маленький салон, в котором помещаются лишь люди небольшого роста. А ещё он трясется и грохочет от малейшего дуновения ветра.

Наконец, третий автомобиль – трёхколесный хетчбэк с "лицом" VW Polo. Ему так и хочется добавить ещё одно колесо: при резких манёврах автомобиль сильно кренится и цепляется кузовом о дорогу. Словом, сплошное разочарование.

На протяжении всего теста блогеры не могли скрывать своих эмоций – без смеха испытывать машины было невозможно. Но особое веселье наступило на 38-й минуте, когда машины проверили в драг-рейсинге. А вот заканчивается ролик краш-тестом троицы, то есть полным уничтожением.

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