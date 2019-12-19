Илон Маск будет в шоке: в России поймали загадочный Tesla Cybertruck

Электромобиль Tesla Cybertruck должен отправиться в производство в 2021 году, если, конечно, в компании все пойдет по плану. Однако первые экземпляры уже появляются на дорогах России.

Как стало известно OBOZREVATEL, подмосковный город Химки отличился необычным транспортным средством, авторы которого пытались скопировать скандальный пикап. Получилось не очень хорошо, хотя работа проведена довольно аккуратно. Даже вся наружная светотехника полностью функционирует!

Tesla Cybertruck и так выглядит странно, а подделка под нашумевший электрокар – тем более скриншот из видео

Разумеется, из общего с оригиналом у этого необычного автомобиля разве что характерный дизайн. Скорее всего, пойманный в Подмосковье Cybertruck не является электромобилем – в основе даже может лежать какая-нибудь б/у Лада.

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О том, что кузов водрузили на некое легковое шасси, говорят также маленькие колеса и низкий дорожный просвет. Из-за этого пропорции оригинального электрического пикапа от Tesla нарушены, да и габариты совсем не те. Однако специфический дизайн позволяет без труда узнать объект вдохновения.

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL, реальный запас хода Tesla Cybertruck на одном заряде оказался намного выше, чем сообщалось.

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