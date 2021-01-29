Tesla Roadster представят в 2022 году, – Маск

Tesla представит свой новый суперкар Roadster уже в 2022 году.

Проектирование авто завершится в 2021 году. Об этом в Twitter заявил гендиректор компании Илон Маск.

По его словам, автомобиль будет иметь три электрические моторы. Маск обещает, что Roadster "будет настоящей ракетой".

Напомним, что прототип Tesla Roadster был представлен еще в 2017 году. По данным СМИ, электрокар разгоняется до сотни менее, чем за две секунды и машина сможет проехать почти 997 километров за один заряд.

По стоимости автомобиля официальной информации пока нет, но считается, что она будет начинаться от 200 000 долларов.

Маск сообщил о презентации Tesla Roadster Twitter

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, накануне Tesla представила обновленный флагманский седан Model S. Автомобиль немного изменился внешне, получил совершенно новый интерьер и значительно улучшил свои технические характеристики.

А в салоне Model S произошла настоящая революция. Установили штурвал вместо привычной "баранки", вертикальный 17-дюймовый центральный дисплей заменили на горизонтальный, аналогичного размера и разрешением 2200х1300.