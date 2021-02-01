Tesla разрешит другим маркам пользоваться ее автопилотом

Tesla ведет переговоры с другими марками автомобилей по использованию ее автопилота. Компания Илона Маска рассматривает возможность лицензирования технологии.

С какими именно марками будет сотрудничать Tesla пока неизвестно. По мнению Маска, передача технологии докажет, что автопилот способен полностью управлять автомобилем. Об этом сообщает The Drive.

"Я думаю, что мы полностью открыты для лицензирования нашего программного обеспечения для третьих сторон, и мы уже провели несколько предварительных обсуждений относительно лицензирования Autopilot другим производителям", – сказал Маск.

По его словам, до конца 2021 года возможности автопилота "станут очевидны".

"Это то, что мы с радостью сделаем, но возможно нам нужно это сделать, чтобы доказать, что Tesla Autopilot способен полностью управлять собой. Это станет очевидным в этом году", – добавил гендиректор Tesla.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Маск заявил, что Tesla завершит проектировать свой новый суперкар Roadster уже в 2021 году, а его презентация состоится в 2022 году. Автомобиль будет иметь три электрические моторы и "будет настоящей ракетой".