Автопилот Tesla протаранил машину на скорости 219 км/ч

В сети появилось видео жесткого ДТП, произошедшего на днях в Калифорнии. Автомобиль Tesla, двигаясь в режиме автопилота, протаранил легковушку, которая ехала практически в два раза медленнее электрокара. На момент столкновения скорость "Теслы" составляла 219 км/ч.

Как говорится в описании к ролику, опубликованному на YouTube, автопилот электромобиля с самого начала вел себя странно: он самопроизвольно стал ускоряться, существенно превышения скоростной лимиты. Вместе с тем остается неясным, почему водитель ничего не предпринял для замедления машины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Тот самый автомобиль, который через несколько секунд будет протаранен "Теслой" Скриншот видео

Что интересно, ДТП произошло в одной полосе, и у системы автовождения было время на то, чтобы среагировать на впереди идущее транспортное средство. Тем не менее, она его все же не заметила. Отмечается, что разница в скорости двух машин составляла 101 км/ч.

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