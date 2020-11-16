Автопилот Tesla протаранил машину на скорости 219 км/ч

В сети появилось видео жесткого ДТП, произошедшего на днях в Калифорнии. Автомобиль Tesla, двигаясь в режиме автопилота, протаранил легковушку, которая ехала практически в два раза медленнее электрокара. На момент столкновения скорость "Теслы" составляла 219 км/ч.

Как говорится в описании к ролику, опубликованному на YouTube, автопилот электромобиля с самого начала вел себя странно: он самопроизвольно стал ускоряться, существенно превышения скоростной лимиты. Вместе с тем остается неясным, почему водитель ничего не предпринял для замедления машины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Что интересно, ДТП произошло в одной полосе, и у системы автовождения было время на то, чтобы среагировать на впереди идущее транспортное средство. Тем не менее, она его все же не заметила. Отмечается, что разница в скорости двух машин составляла 101 км/ч.

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