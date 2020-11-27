Tesla ощутимо подняла стоимость европейских электромобилей

Топовые электромобили Tesla – лифтбэк Model S и кроссовер Model X – значительно подорожали в Европе. Так, купить "эску" в Германии сейчас можно за 81 990 евро, тогда как ранее она стоила 76 990 евро.

В среднем по всей Европе цены на старшие электрокары "Тесла" выросли на 5-6 тыс. евро, пишет Electrek.co. Хотя, например, в Испании машины прибавили в цене примерно на 2 000 евро. И это при том, что в случае покупки авто придется еще и подождать – до марта 2021 года.

Обойдется дороже теперь и Tesla Model 3 ,правда, всего на 500-1000 евро.

Причина подорожания не называется, но эксперты считают, что это связано с недостаточным спросом со стороны европейских покупателей: иными словами, производитель хочет компенсировать часть денег за выпущенные авто.

Что интересно, в США, "Теслы" сохранили свою старую цену, и там они стоят намного дешевле – Model S обходится американцам в 67 920 долларов.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что новый электромобиль VW ID.3 обошел Tesla по популярности в некоторых странах Европы. Причем разница в продажах была довольно существенная.