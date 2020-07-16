Tesla обманывает клиентов — постановление суда

В прошлом месяце антимонопольные органы Германии подали на компанию Tesla судебный иск. Как тогда утверждали заявители, американский автопроизводитель намеренно вводит в заблуждение клиентов, называя комплекс фирменных электронных ассистентов "автопилотом".

.И вот на днях окружной суд Мюнхена вынес вердикт по этому делу. Итог – Фемида стала на сторону истцов и "обманутых" клиентов.

Сайт b92.net пишет, что суд запретил Tesla использовать термины "автономное вождение" и "автопилот" в своих рекламных объявлениях и на своем веб-сайте, поскольку компания еще не разработала еще технологию, которая соответствовала бы этим дефинициям.

В Германии считают, что понятия "автономное вождение" и "автопилот" могут ввести водителей электрокаров в заблуждения. Многие из них ошибочно полагают, что раз машина может передвигаться самостоятельно, то контролировать ее действия необязательно. В итоге, это привело к учащению случаев ДТП.

Сама же Тесла и ее руководитель Илон Маск недоумевают по поводу решения суда. При этом производитель не раз акцентировал внимание на том (и этот момент также прописывается в мануале к каждому электрокару), что водитель всегда должен держать руки на руле и смотреть на дорогу – даже при включенном автопилоте. Иными словами, данное решение кажется компания из Фримонта абсурдным.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что автомобиль Tesla поймал воров, которые угнали Porsche.