Tesla наконец признала один из самых странных дефектов в ее автомобилях

На протяжении последних двух лет владельцы Tesla Model 3 часто жаловались на то, что у их автомобилей самопроизвольно отпадает задний бампер. Все это время производитель никак не комментировал ситуацию, однако на днях наконец-то признал, что такой дефект действительно имеет место в его электрокарах.

Как сообщает Electrek.co, Tesla опубликовала заявление, в котором сообщила, что готова к устранению такой неисправности. Однако отзывной кампании не будет – производитель устраняет дефекты уже по факту их проявления. То есть, если у машины отпал бампер, владельцу нужно посетить сервис, где его отремонтируют по гарантии (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Tesla Model 3 c оторванным бампером electrek.co

Необычный дефект касается тех электрокаров, которые были выпущены до 21 мая 2019 года. У этих Tesla Model 3 действительно существует вероятность того, что во время движения может внезапно отвалиться бампер. После 21 мая на машины устанавливались уже новые крепления бампера.

Параллельно с этим в Tesla попросили заехать на сервис владельцев кроссоверов Model Y для проведения проверки крепления стеклянной крыши к кузову. Поводом послужило то, что ранее у одного из обладателей таких авто во время движения неожиданно сдуло ветром панорамный верх.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что журналисты установили разницу в запасе хода Tesla Model 3 зимой и летом. В холодную пору автомобиль ожидаемо показал больший расход энергии.