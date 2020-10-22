Tesla наконец признала один из самых странных дефектов в ее автомобилях

На протяжении последних двух лет владельцы Tesla Model 3 часто жаловались на то, что у их автомобилей самопроизвольно отпадает задний бампер. Все это время производитель никак не комментировал ситуацию, однако на днях наконец-то признал, что такой дефект действительно имеет место в его электрокарах.

Как сообщает Electrek.co, Tesla опубликовала заявление, в котором сообщила, что готова к устранению такой неисправности. Однако отзывной кампании не будет – производитель устраняет дефекты уже по факту их проявления. То есть, если у машины отпал бампер, владельцу нужно посетить сервис, где его отремонтируют по гарантии (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Необычный дефект касается тех электрокаров, которые были выпущены до 21 мая 2019 года. У этих Tesla Model 3 действительно существует вероятность того, что во время движения может внезапно отвалиться бампер. После 21 мая на машины устанавливались уже новые крепления бампера.

Параллельно с этим в Tesla попросили заехать на сервис владельцев кроссоверов Model Y для проведения проверки крепления стеклянной крыши к кузову. Поводом послужило то, что ранее у одного из обладателей таких авто во время движения неожиданно сдуло ветром панорамный верх.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что журналисты установили разницу в запасе хода Tesla Model 3 зимой и летом. В холодную пору автомобиль ожидаемо показал больший расход энергии.