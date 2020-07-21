Tesla Model 3 теряет в цене в 5 раз меньше, чем конкуренты

Американский сервис по подбору авто iSeeCars проанализировал более 6,9 млн объявлений о продаже автомобилей, чтобы выяснить, какие машины больше и меньше всего теряют в цене за три года от момента покупки. Очень интересными оказались результаты этого исследования в сегменте электромобилей.

Один из предыдущих анализов iSeeCars показал, что автомобили теряют в среднем 39,1% от свой изначальной стоимости за три года. Но для электромобилей потеря стоимости, как правило, выше – они могут упасть в цене до 59,2%. Связано это, как правило, с опасениями по поводу состояния и срока службы батареи.

Tesla Model 3. Фото: Tesla

Однако эти цифры применимыми к каким угодно электрокарам, но только не Тесла. У продукции калифорнийского автопроизводителя падение стоимости находится на уровне топливных авто!

Судите сами. Такие автомобили, как BMW i3, Nissan Leaf и Kia Soul EV "подешевели" за три года на 60,4%, 60,2% и 58,7% соответственно. В то же время стоимость Tesla Model S снизилась в среднем 36,3%, а Model X – на 33,9%.

Однако больше всего удивил седан Tesla Model 3 – со своими 10,2%! Это падение почти в пять раз меньше, чем в среднем по электромобилям. И в три раза меньше среди всех авто.

Самое интересное, что Tesla Model 3 является одним из самых доступных электромобилей в США. В то же время он идеально сохраняет свою стоимость.– то есть, владение этим авто очень выгодно в долгосрочной перспективе.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Tesla запретили использовать термин "автопилот".