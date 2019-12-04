Tesla и не снилось: швейцарцы удивили необычным электрокаром

Компания Rinspeed презентует на выставке промышленной электроники CES-2020 в Лас Вегасе модульный электромобиль с автопилотом.

Об этом сообщает пресс-служба компании. На выставке CES-2020 в Лас Вегасе швейцарская инжиниринговая компания Rinspeed представит оригинальный концепткар MetroSnap (чтобы посмотреть все фото, доскролльте новость до конца).

Rinspeed MetroSnap имеет автономное управление и способен разгоняться до 85 км/ч rinspeed.eu

Главная идея проекта – создание мобильного транспортного средства модульной конструкции, который можно использовать для различных нужд. Его можно оснастить 6-местным пассажирским или грузовым модулем.

Rinspeed MetroSnap можно использовать в различных целях rinspeed.eu

Rinspeed MetroSnap приводит в движение компактный электромотор rinspeed.eu

Концепт идеально подойдет для доставки различных товаров, например, для мобильного почтового офиса или кейтеринга. Причем, что особенно удобно – транспортный модуль и навесное оборудование возможно использовать отдельно.

Rinspeed MetroSnap можно оснастить пассажирским или грузовым модулем rinspeed.eu

Rinspeed MetroSnap имеет все необходимое для коммуникации с внешним миром rinspeed.eu

В движение Rinspeed MetroSnap приводит трехфазный асинхронный электромотор. Привод осуществляется на заднюю пару колес. Питание для него обеспечивает 12,2-киловаттная литий-ионная батарея с возможностью подзарядки от внешних источников, которая обеспечивает запас хода до 130 км. Этого должно вполне хватить на день полноценной эксплуатации в рамках мегаполиса. Максимальная скорость достигает 85 км/ч.

Салон пассажиркого модуля Rinspeed MetroSnap можно конфигурировать в зависимости от количества пассажиров rinspeed.eu

Rinspeed MetroSnap rinspeed.eu

Как писал ранее OBOZREVATEL, на автошоу в Токио компания Toyota представила целую гамму интересных концептов будущего.

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