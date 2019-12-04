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4 декабря • обновлено в 13:32
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Tesla и не снилось: швейцарцы удивили необычным электрокаром

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Компания Rinspeed презентует на выставке промышленной электроники CES-2020 в Лас Вегасе модульный электромобиль с автопилотом.

Об этом сообщает пресс-служба компании. На выставке CES-2020 в Лас Вегасе швейцарская инжиниринговая компания Rinspeed представит оригинальный концепткар MetroSnap (чтобы посмотреть все фото, доскролльте новость до конца).

Rinspeed MetroSnap имеет автономное управление и способен разгоняться до 85 км/ч

Rinspeed MetroSnap имеет автономное управление и способен разгоняться до 85 км/ч

rinspeed.eu

Главная идея проекта – создание мобильного транспортного средства модульной конструкции, который можно использовать для различных нужд. Его можно оснастить 6-местным пассажирским или грузовым модулем.

Rinspeed MetroSnap можно использовать в различных целях

Rinspeed MetroSnap можно использовать в различных целях

rinspeed.eu

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Rinspeed MetroSnap приводит в движение компактный электромотор

Rinspeed MetroSnap приводит в движение компактный электромотор

rinspeed.eu

Концепт идеально подойдет для доставки различных товаров, например, для мобильного почтового офиса или кейтеринга. Причем, что особенно удобно – транспортный модуль и навесное оборудование возможно использовать отдельно.

Rinspeed MetroSnap можно оснастить пассажирским или грузовым модулем

Rinspeed MetroSnap можно оснастить пассажирским или грузовым модулем

rinspeed.eu

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Rinspeed MetroSnap имеет все необходимое для коммуникации с внешним миром

Rinspeed MetroSnap имеет все необходимое для коммуникации с внешним миром

rinspeed.eu

В движение Rinspeed MetroSnap приводит трехфазный асинхронный электромотор. Привод осуществляется на заднюю пару колес. Питание для него обеспечивает 12,2-киловаттная литий-ионная батарея с возможностью подзарядки от внешних источников, которая обеспечивает запас хода до 130 км. Этого должно вполне хватить на день полноценной эксплуатации в рамках мегаполиса. Максимальная скорость достигает 85 км/ч.

Салон пассажиркого модуля Rinspeed MetroSnap можно конфигурировать в зависимости от количества пассажиров

Салон пассажиркого модуля Rinspeed MetroSnap можно конфигурировать в зависимости от количества пассажиров

rinspeed.eu

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Rinspeed MetroSnap

Rinspeed MetroSnap

rinspeed.eu

Как писал ранее OBOZREVATEL, на автошоу в Токио компания Toyota представила целую гамму интересных концептов будущего.

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
США Лас-Вегас
Теги
Rinspeed электромобили новости авто
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