Техосмотр возвращается: когда в Украине должны подешеветь б/у авто

Обязательный техосмотр частных автомобилей, который отменили ещё в 2011 году, должен вскоре вернуться. Ожидается, что произойдет это через год.

Как сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на брифинге с послом ЕС Матти Маасикасом, в ближайшее время его ведомство внесет в Верховную Раду законопроект об обязательно техосмотре. В этом документе будут учтены все замечания, из-за которых до этого не были приняты аналогичные проекты законов.

"Будет проект закона об общегосударственном техническом осмотре, но это будет не в том виде, как это было, когда к этому были причастны полицейские. В частности, никаких монополий в нем не будет", – цитирует министра издание "Слово і Діло".

Возвращение техосмотра автомобилей в Украине – одно из требований Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Издание TopGir отмечает, что скорее всего, обязательный ТО для частных авто (пока же он распространяется лишь на транспортные средства, которые осуществляют пассажирские и грузовые перевозки на коммерческой основе) будет введен с 2022 года, и распространиться он на авто старше 4 лет. Проходить его нужно будет раз в два года на СТО, имеющих соответствующую лицензию.

По данным OBOZREVATEL, автоэксперты ожидают, что после возвращения ТО подержанные автомобили в Украине должны существенно подешеветь. Поскольку сейчас нет как такового технического контроля, рынок б/у авто переполнен некачественными предложениями, при этом сами цены на такие машины держаться на общем уровне. Введение же ТО если не "отсечёт" такие предложение, то, как минимум, снизит на них цены.

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