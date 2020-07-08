В Киеве у машины прямо на ходу отпал баллон ГБО

В Украине есть множество автомобилей, которые пребывают в удручающем техническом состоянии. Особенно это касается коммерческих машин, которые часто подвергают нещадной эксплуатации. Некоторые из них "рассыпаются" прямо на ходу, что недавно и произошло с фургоном "Газель" в Киеве.

Как говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook, во время движения у "Газели" отпал баллон с газом (при этом, судя по фото, весь автомобиль находится "в далеко не лучшей форме"). ЧП произошло на проезжей части на Святошинском путепроводе.

У "Газели" на ходу отпал баллон ГБО, но все обошлось без серьезных последствий. Скриншот публикации

Из хорошего – все обошлось без каких-либо серьезных последствий. Отмечается, что на место аварии прибыли спасатели КАРС Киевской горадминистрации и загрузили баллон в кузов автомобиля, от которого он отпал.

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