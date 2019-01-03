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''Тебя ждут дома'': юрист раскритиковал методы социальной рекламы на дорогах

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Социальная реклама не решит проблему ДТП на украинских дорогах. Без эффективной системы наказания Украине тут не обойтись.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил автоюрист Денис Конюшко. Он считает, что просто убедить человека пристегиваться, или просто убедить собственника дорогого автомобиля не нарушать скоростной режим – невозможно.

"Создавать круглые столы и вешать билборды "Тебя ждут дома" – мне кажется, что это абсолютно неэффективно. Цель соцрекламы в чем? Все водители понимают, что если они не будут пристегнуты и скорость автомобиля будет даже до 60 км/ч., то при лобовом столкновении скорее всего будет летальный исход", – заверил Конюшко.

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При этом, подчеркнул он, даже зная об опасности, большинство украинцев все равно не пользуется ремнями безопасности и регулярно превышает скоростной режим. Ведь они считают, что опасность обойдет их стороной.

"Поэтому бюджет, который выбрасывается на социальную рекламу, лучше перевести на приобретение действительно эффективных средств для автоматической фиксации правонарушений", – заявил автоюрист.

ДТП

ДТП

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 8 октября в местах концентрации ДТП и на аварийно-опасных участках дорог международного значения патрульные полицейские начали фотофиксацию нарушений правил дорожного движения.

А новые правила парковки в Украине заработали с 27 сентября. Однако, их полноценная реализация не была возможной из-за отсутствия законодательной регуляции фото- и видеофиксации нарушения ПДД.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVДороги в Украине
Персона
Денис Конюшко
Место
Украина
Теги
ДТПУкраинаАвтомобиль
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