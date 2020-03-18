Татуировка на кроссовере обошлась в 145 тысяч долларов

Кроссовер Lexus UX стал первым в мире автомобилем, украшенным рисунком в технике татуажа.
Об этом сообщает пресс-служба компании. Компания Lexus обратился к британской татуировщике Клаудии Де Сабе, чтобы заказать первый в мире татуированный автомобиль – кроссовер Lexus UX 2020 года.
Lexus UX
newsroom.lexus.eu
Lexus UX
newsroom.lexus.eu
Используя белый кузов кроссовера в качестве холста и гравер Dremel вместо обычной иглы, художница нарисовала карпа кои, который символизирует удачу и упорство в японской культуре.
Перед нанесением рисунка Клаудия удалила гравером белую краску на поверхности, чтобы обнажить металл под ней, а затем использовала 5 литров краски, чтобы вручную нанести детали рисунка.
Карп кои в японской культуре символизирует удачу и упорство
newsroom.lexus.eu
В работе также использовалось сусальное золото, чтобы подчеркнуть дизайн и создать эффект объема, прежде чем кроссовер покрыли защитным лаком.
Lexus UX
newsroom.lexus.eu
Уникальный UX не продается, но стоимость работы мастеров татуажа оценивается более чем в 120 тысяч фунтов стерлингов ($145 тысяч).
Lexus UX
newsroom.lexus.eu
Lexus UX
newsroom.lexus.eu
Lexus UX
newsroom.lexus.eu
Lexus UX
newsroom.lexus.eu
Lexus UX
newsroom.lexus.eu
Напомним, что кроссовер Lexus UX был презентован в Украине в ноябре 2018 года, а в этом году победил в номинации "Лучший компактный кроссовер" на конкурсе "Автомобиль 2020 года" в Украине.
Как писал ранее OBOZREVATEL, Lexus UX стал первым электрическим автомобилем марки.
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