Татуировка на кроссовере обошлась в 145 тысяч долларов

Кроссовер Lexus UX стал первым в мире автомобилем, украшенным рисунком в технике татуажа.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Компания Lexus обратился к британской татуировщике Клаудии Де Сабе, чтобы заказать первый в мире татуированный автомобиль – кроссовер Lexus UX 2020 года.

Lexus UX newsroom.lexus.eu

Lexus UX newsroom.lexus.eu

Используя белый кузов кроссовера в качестве холста и гравер Dremel вместо обычной иглы, художница нарисовала карпа кои, который символизирует удачу и упорство в японской культуре.

Перед нанесением рисунка Клаудия удалила гравером белую краску на поверхности, чтобы обнажить металл под ней, а затем использовала 5 литров краски, чтобы вручную нанести детали рисунка.

Карп кои в японской культуре символизирует удачу и упорство newsroom.lexus.eu

В работе также использовалось сусальное золото, чтобы подчеркнуть дизайн и создать эффект объема, прежде чем кроссовер покрыли защитным лаком.

Lexus UX newsroom.lexus.eu

Уникальный UX не продается, но стоимость работы мастеров татуажа оценивается более чем в 120 тысяч фунтов стерлингов ($145 тысяч).

Lexus UX newsroom.lexus.eu

Lexus UX newsroom.lexus.eu

Lexus UX newsroom.lexus.eu

Lexus UX newsroom.lexus.eu

Lexus UX newsroom.lexus.eu

Напомним, что кроссовер Lexus UX был презентован в Украине в ноябре 2018 года, а в этом году победил в номинации "Лучший компактный кроссовер" на конкурсе "Автомобиль 2020 года" в Украине.

Как писал ранее OBOZREVATEL, Lexus UX стал первым электрическим автомобилем марки.

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