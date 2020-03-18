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18 марта • обновлено в 16:17
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Татуировка на кроссовере обошлась в 145 тысяч долларов

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Кроссовер Lexus UX стал первым в мире автомобилем, украшенным рисунком в технике татуажа.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Компания Lexus обратился к британской татуировщике Клаудии Де Сабе, чтобы заказать первый в мире татуированный автомобиль – кроссовер Lexus UX 2020 года.

Lexus UX

Lexus UX

newsroom.lexus.eu

Lexus UX

Lexus UX

newsroom.lexus.eu

Используя белый кузов кроссовера в качестве холста и гравер Dremel вместо обычной иглы, художница нарисовала карпа кои, который символизирует удачу и упорство в японской культуре.

Перед нанесением рисунка Клаудия удалила гравером белую краску на поверхности, чтобы обнажить металл под ней, а затем использовала 5 литров краски, чтобы вручную нанести детали рисунка.

Карп кои в японской культуре символизирует удачу и упорство

Карп кои в японской культуре символизирует удачу и упорство

newsroom.lexus.eu

В работе также использовалось сусальное золото, чтобы подчеркнуть дизайн и создать эффект объема, прежде чем кроссовер покрыли защитным лаком.

Lexus UX

Lexus UX

newsroom.lexus.eu

Уникальный UX не продается, но стоимость работы мастеров татуажа оценивается более чем в 120 тысяч фунтов стерлингов ($145 тысяч).

Lexus UX

Lexus UX

newsroom.lexus.eu

Lexus UX

Lexus UX

newsroom.lexus.eu

Lexus UX

Lexus UX

newsroom.lexus.eu

Lexus UX

Lexus UX

newsroom.lexus.eu

Lexus UX

Lexus UX

newsroom.lexus.eu

Напомним, что кроссовер Lexus UX был презентован в Украине в ноябре 2018 года, а в этом году победил в номинации "Лучший компактный кроссовер" на конкурсе "Автомобиль 2020 года" в Украине.

Как писал ранее OBOZREVATEL, Lexus UX стал первым электрическим автомобилем марки.

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Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.

Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
Великобритания
Теги
авто новости Lexus кроссовер
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