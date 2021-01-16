Tata представила новый 7-местный внедорожник

Индийская компания Tata презентовала новый семиместный кроссовер, получивший имя Safari.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Прообраз новинки компания представила весной 2019 года под именем Buzzard, а в прошлом году на автошоу в Нью Дели – предсерийный образец под именем Gravitas.

Концепт Buzzard превратился в серийный SUV Safari tatamotors.com

Автомобиль поступит в продажу под именем Safari, которое много лет использовалось компанией для популярного рамного внедорожника, который выпускался с 1998-го по 2019 год.

Рамный внедорожник Tata Safari выпускался с 1998-го по 2019 год tatamotors.com

Новый Safari имеет несущий кузов. В его основе лежит удлиненная платформа родственного кросcовера Tata Harrier. Архитектура OMEGA Arc (Optimal Modular Efficient Global Advanced Architecture) является упрощенной версией платформы D8, которую разработали специалисты принадлежащей индийскому концерну компании Jaguar Land Rover.

В основе новинки лежит удлиненная платформа родственного кросcовера Tata Harrier – на фото tatamotors.com

От пятиместного Harrier новинка отличается дизайном облицовки радиатора, иными бамперами и увеличенной площадью остекления. Длина машины, по сравнению с Harrier, выросла до 4661 мм (+63 мм), а колесная база у 5- и 7-местных моделей одинаковая – 2741 мм.

От пятиместного Harrier новинка отличается дизайном облицовки радиатора, иными бамперами и увеличенной площадью остекления tatamotors.com

Под капотом располагается уже знакомый по модели Harrier турбодизель Kryotec 2.0 мощностью 170 л.с. В паре с ним будут предложены 6-ступенчатые "механика" или "автомат", которые отправляют крутящий момент к передним колесам.

Под капотом располагается уже знакомый по модели Harrier турбодизель Kryotec 2.0 мощностью 170 л.с. tatamotors.com

На бездорожье поможет система Terrain Response, изменяющая алгоритм работы электронных "помощников" водителя в зависимости от выбранного режима (Normal, Wet или Rough).

На бездорожье поможет система Terrain Response tatamotors.com

Tata Safari будет доступна в 6- и 7-местной конфигурации салона. В списке опций есть панорамный люк в крыше, климат-контроль, водительское кресло с электроприводами и затемняющееся салонное зеркало.

В списке опций есть панорамный люк в крыше tatamotors.com

На индийском рынке автомобиль составит конкуренцию MG Hector, Mahindra XUV500 и Hyundai Creta.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Индии готовят сразу 5 электромобилей, а Geely показала флагманский кроссовер на базе Volvo.