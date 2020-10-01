Таможенники арестовали партию авто из Америки: что стало причиной

Виталий Сазонов
Виталий Сазонов
Новости
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Таможенники арестовали партию авто из Америки: что стало причиной

В Украину пытались ввезти партию авто из США с сомнительной историей. В частности, представители госструктуры засомневались в подлинности документов. Проверка подтвердила их опасения, в результате чего машины конфисковали.

Как сообщает Facebook-cтраница "Киевская таможня Гостаможслужбы", 8 автомобилей – три Toyota Camry, а также Toyota RAV 4, Toyota Prius, Toyota Avalon, Volkswagen Jetta и Hyundai Sonata, направлялись на автовозе из Одесского порта в столичный регион на прохождения таможенного оформления. Таможенникам предоставили счетов-фактуры (инвойсы), согласно которым продавцом всех автомобилей выступала американская компания из штата Индиана. При этом инвойсы якобы были выставлены компанией на разных владельцев: 4 авто – на одну семью из Чернигова, 3 авто – членов одной семьи из Черниговской области, еще один – на киевлянку. Декларирование всех авто осуществил один таможенный брокер.

Изъятые таможней авто из Америки.

Таможенники засомневались в происхождении документов, поэтому сделали соответствующий запрос к американской стороне. Через два дня был получен ответ – указанной в инвойсах компании-продавца не существует.

Изъятые таможней авто из Америки.

В связи с этим на таможне предположили, то счета-фактуры (инвойсы) были оформлены незаконно и являются подделкой, а сами получатели автомобилей и таможенный брокер не явились для дачи объяснений по приглашению таможни.

Изъятые таможней авто из Америки.
Изъятые таможней авто из Америки.
Изъятые таможней авто из Америки.
Изъятые таможней авто из Америки.
Изъятые таможней авто из Америки.
Изъятые таможней авто из Америки.

В итоге, автомобили, общая стоимость которых составляют около 40 тыс. долларов, были арестованы. Теперь делом займется суд.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что владельцев авто на еврономерах массово штрафуют на 170 000 грн.

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