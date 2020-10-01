Таможенники арестовали партию авто из Америки: что стало причиной

В Украину пытались ввезти партию авто из США с сомнительной историей. В частности, представители госструктуры засомневались в подлинности документов. Проверка подтвердила их опасения, в результате чего машины конфисковали.

Как сообщает Facebook-cтраница "Киевская таможня Гостаможслужбы", 8 автомобилей – три Toyota Camry, а также Toyota RAV 4, Toyota Prius, Toyota Avalon, Volkswagen Jetta и Hyundai Sonata, направлялись на автовозе из Одесского порта в столичный регион на прохождения таможенного оформления. Таможенникам предоставили счетов-фактуры (инвойсы), согласно которым продавцом всех автомобилей выступала американская компания из штата Индиана. При этом инвойсы якобы были выставлены компанией на разных владельцев: 4 авто – на одну семью из Чернигова, 3 авто – членов одной семьи из Черниговской области, еще один – на киевлянку. Декларирование всех авто осуществил один таможенный брокер.

Таможенники засомневались в происхождении документов, поэтому сделали соответствующий запрос к американской стороне. Через два дня был получен ответ – указанной в инвойсах компании-продавца не существует.

В связи с этим на таможне предположили, то счета-фактуры (инвойсы) были оформлены незаконно и являются подделкой, а сами получатели автомобилей и таможенный брокер не явились для дачи объяснений по приглашению таможни.

В итоге, автомобили, общая стоимость которых составляют около 40 тыс. долларов, были арестованы. Теперь делом займется суд.

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