В Швеции появился автомобиль с характеристиками самолета

Гибридные автомобили усиливают позиции перед электрокарами. Свежее подтверждение – Koenigsegg Gemera, который буквально поразил своими выдающимися характеристиками.

Импровизированный Женевский автосалон продолжается в режиме онлайн, ведь фактическую выставку отменили из-за коронавируса. Как стало известно OBOZREVATEL, одной из наиболее интересных и неожиданных премьер стал гибридный суперкар Koenigsegg Gemera.

Сумеет ли Koenigsegg Gemera обогнать самолет? У него для этого все есть koenigsegg.com

Что в нем особенного? Начнем с силовой установки, которая состоит сразу из четырех двигателей. Один из них – бензиновый, собственной разработки Koenigsegg. Примечательно, что шведским инженерам удалось выжать из трехцилиндрового агрегата объемом всего 2 л целых 600 л.с. и 600 Нм крутящего момента.

Новый гибрид Koenigsegg Gemera выглядит почти элегантно koenigsegg.com

Стоит отметить, что и этих показателей достаточно для того, чтобы заявить о себе в мире по-настоящему мощных автомобилей. Однако Koenigsegg Gemera решил позаботиться об экологии и обзавестись дополнительной мощностью. Благодаря трем электромоторам суммарная отдача составляет 1700 л.с. и невероятные 3500 Нм крутящего момента. Это уже уровень самолетных двигателей, пускай и не самых мощных.

Две большие двери открывают доступ к практичному интерьеру koenigsegg.com

Тем не менее, шведский автопроизводитель намерен выпустить такое транспортное средство на дороги общего пользования. Но выпущено будет всего 300 экземпляров по цене около 1 000 000 долларов каждый.

Салон Koenigsegg Gemera способен разметить четырех человек koenigsegg.com

Стильная отделка и современное оборудование характеризуют интерьер Koenigsegg Gemera koenigsegg.com

На что способен гибридный Koenigsegg Gemera? Разгон до 100 км/ч занимает 1,9 с. В компании намереваются достичь 400 км/ч быстрее любого другого дорожного автомобиля, однако максимальная скорость может оказаться даже выше. Исключительно с помощью элеткромоторов новинка может разогнаться до 300 км/ч, а батарея неназванной емкости обеспечит 50 км запаса хода без участия ДВС.

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При этом в компании позаботились о комфорте пассажиров – салон вмещает четыре человека. Для передних и задних седоков предусмотрены два крупных монитора и 8 подстаканников на весь интерьер! Кроме того, есть Wi-Fi и фирменные "двери-ножницы". И стоит отметить дизайн. На другие модели шведского производителя Gemera почти не похож, но выглядит очень хорошо, сразу заявляя о своих выдающихся способностях. И все это в сочетании с комфортом для дальних путешествий. Отлично!

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