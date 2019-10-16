BMW показала новый спортседан: первые официальные фото

Компания из Мюнхена показала совершенно новую модель BMW 2 Series Gran Coupe.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Мировая премьера новинки состоится на автошоу в Лос-Анджелесе в ноябре нынешнего года, а в продаже авто можно ожидать в марте, после европейской премьеры в Женеве.

BMW 2 Series Gran Coupe bmw.com

Стоимость стильного компактного спорседана в Германии стартует с отметки €31950 за версию BMW 218i, а самую дорогую полноприводную модификацию BMW M235i xDrive оценили в €51900.

BMW 2 Series Gran Coupe bmw.com

Автомобиль получил агрессивную внешность. Среди характерных особенностей новинки – "мускулистые" бампера с большими воздухозаборниками, безрамочные стекла дверей, растянутые задние фонари, соединенные между собой глянцевой вставкой с фирменной эмблемой, задний диффузор с имплантированными хромированными патрубками и прочие интересные дизайнерские "фишки".

BMW 2 Series Gran Coupe bmw.com

BMW 2 Series Gran Coupe bmw.com

BMW 2 Series Gran Coupe bmw.com

BMW 2 Series Gran Coupe достигает в длину 4526 мм, ширина составляет 1800 мм, а высота новинки – 1420 мм. В компании обещают, что обитателям салона тесно не будет благодаря колесной базе, растянувшейся на 2670 мм. Да и в 430-литровый багажник можно загрузить самой разнообразной поклажей. Интересной опцией BMW 2 Series Gran Coupe стала возможность открывать и закрывать машину с помощью смартфона.

BMW 2 Series Gran Coupe bmw.com

Для создания новинки использовали фирменную переднеприводную платформу, уже знакомую по новому BMW 1 Series. Первоначально для модели будут предложены один дизельный и два бензиновых мотора. Так, на базовой модификации BMW 218i установлен 3-цилиндровый бензиновый мотор мощностью 140 "лошадок".

BMW 2 Series Gran Coupe bmw.com

BMW 2 Series Gran Coupe bmw.com

BMW 2 Series Gran Coupe bmw.com

Топ-версия M235i xDrive имеет в своем арсенале самый мощный 4-цилиндровый мотор BMW, развивающий 306 л.с. Дизельная BMW 220d имеет под своим капотом 190-сильный 4-цилиндровый мотор. Все силовые агрегаты соответствуют жестким экологическим нормам Euro 6d-TEMP. Покупатели смогут выбирать из пяти вариантов комплектации спортседана: Basic, Advantage, Sport Line, Luxury Line и M Sport.

Как писал OBOZREVATEL, компания Toyota готовит к автошоу в Лос-Анджелесе интересную новинку.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!