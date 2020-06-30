Таких еще не было: в Украине заметили очень необычное авто из США

На украинских дорогах засветился очень необычный автомобиль из США – полицейский Ford Taurus Police Interceptor. Подобные машины продаются на американских аукционах, но ранее в нашей стране не было замечено ни одного такой модели.

Фотографии редкого авто, замеченного в Киеве, опубликовал Instagram-aккаунт t.o.p.c.a.r.s_u.a.

Ford Taurus Police Interceptor, замеченный в Киеве; cкриншот instagram.com/t.o.p.c.a.r.s_u.a

Ford Taurus Police Interceptor является одним из самых популярных автомобилей американских полицейских. От обычного Тауруса патрульная версия отличается специальным стальными колесами, измененной передней частью с тараном (кенгурятником), двухцветным окрасом кузова, специальными ливреями и спецсигналами.

Ford Taurus Police Interceptor, замеченный в Киеве; instagram.com/t.o.p.c.a.r.s_u.a

В данном случае у автомобиля сохранены все атрибуты, за исключением наклеек и мигалок.

Ford Taurus Police Interceptor, замеченный в Киеве; instagram.com/t.o.p.c.a.r.s_u.a

Ford Taurus Police Interceptor, замеченный в Киеве; instagram.com/t.o.p.c.a.r.s_u.a

Оснащен Ford Taurus Police Interceptor довольно мощными агрегатами: под его капотом установлен 3,7-литровый 305-сильный V6, состыкованный с 6-ступенчатым "автоматом". Также седан использует полный привод.

Отметим, что в зависимости от состояния и пробега Ford Taurus Police Interceptor продают в США в среднем за $7 000 – 13 000.

Примеры Ford Taurus Police Interceptor, которые продают в США; cкриншот сайта cargurus.com

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине заметили очень редкий Volkswagen, который был пригнан из Европы.