Таких еще не было: в Украине заметили очень необычное авто из США

Виталий Сазонов Новости 11:45, 30.06.2020

На украинских дорогах засветился очень необычный автомобиль из США – полицейский Ford Taurus Police Interceptor. Подобные машины продаются на американских аукционах, но ранее в нашей стране не было замечено ни одного такой модели.

Фотографии редкого авто, замеченного в Киеве, опубликовал Instagram-aккаунт t.o.p.c.a.r.s_u.a.

Ford Taurus Police Interceptor, замеченный в Киеве;
cкриншот instagram.com/t.o.p.c.a.r.s_u.a

Ford Taurus Police Interceptor является одним из самых популярных автомобилей американских полицейских. От обычного Тауруса патрульная версия отличается специальным стальными колесами, измененной передней частью с тараном (кенгурятником), двухцветным окрасом кузова, специальными ливреями и спецсигналами.

Ford Taurus Police Interceptor, замеченный в Киеве;
instagram.com/t.o.p.c.a.r.s_u.a

В данном случае у автомобиля сохранены все атрибуты, за исключением наклеек и мигалок.

Ford Taurus Police Interceptor, замеченный в Киеве;
instagram.com/t.o.p.c.a.r.s_u.a
Ford Taurus Police Interceptor, замеченный в Киеве;
instagram.com/t.o.p.c.a.r.s_u.a

Оснащен Ford Taurus Police Interceptor довольно мощными агрегатами: под его капотом установлен 3,7-литровый 305-сильный V6, состыкованный с 6-ступенчатым "автоматом". Также седан использует полный привод.

Отметим, что в зависимости от состояния и пробега Ford Taurus Police Interceptor продают в США в среднем за $7 000 – 13 000.

Примеры Ford Taurus Police Interceptor, которые продают в США;
cкриншот сайта cargurus.com

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине заметили очень редкий Volkswagen, который был пригнан из Европы.

Комментировать
Авто Новости

Смотрите также

Оскандалившаяся "слуга" Третьякова обвинила родственников пропавших без вести на Донбассе в обмане из-за "больших денег"

Шахтеры из разных регионов Украины начинают акцию протеста в Киеве с 30 июня, – глава профсоюза Волынец

На выезде из Одессы образовались огромные пробки: авто стояли часами на дороге

Украинцы должны быть готовы к новому вторжению России, – замглавы МИД Украины

Взрыв дома в Киеве: пострадавшие заявили, что их не пускают в подаренные Зеленским квартиры