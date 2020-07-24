Таких 24 на весь мир: в Украине продают редкий Rolls-Royce

На продажу в Украине выставили уникальный Rolls-Royce Silver Spur Mulliner Park Ward Limousine 1993 года выпуска. При этом таких автомобилей было выпущено всего 24 шт. на весь мир.

Silver Spur Mulliner Park Ward Limousine – не обычный седан, а удлиненный лимузин с кузовом около 6 м. Пробег автомобиля составляет вполне приемлемые 67 000 км. Цена – $65 000, что совсем не много за такой редкий и роскошный автомобиль.

В движение старый Rolls-Royce приводит огромный V8 объемом 6,75 л на 250 л.с., который сочетается с 4-ступенчатой автоматической КПП.

Автомобиль выглядит очень элегантно. Фото: auto.ria.com

Rolls-Royce хорошо сохранился. Фото: auto.ria.com

Но самое интересное – внутри. Салон отделан натуральными кожей и деревом, на полу – светлые мягкие коврики из длинного ворса, а пассажиры могут воспользоваться телевизором, холодильником и баром с хрустальными бокалами.

В салоне много натуральной кожи. Фото: auto.ria.com

На автомобиле испанские регистрационные номера. К тому же, на заднем плане видны пальмы – наверняка лимузин пока находится не в Украине, но, видимо, продавец может его привезти. Но в этом случае машину необходимо растаможить.

Полированное дерево выглядит отлично. Фото: auto.ria.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине продают довольно редкую Ferrari в хорошем состоянии по цене двух Toyota.