Так не бывает: в сети показали самые странные авто в мире
Адепты цифровой графики способны на фото изобразить невероятные объекты. В этой подборке можно увидеть самые странные автомобили в мире, которые на самом деле не существуют.
Чтобы удивить зрителя, достаточно соединить в одном транспортном средстве европейский суперкар с американским пикапом, а крепкий британский внедорожник отлично смотрится с "лицом" японского спорткара. Но в действительности все это выглядит ужасно.
Дорогой и современный итальянский суперкар совершенно не сочетается с народным французским автомобилем из прошлого века. Но мы должны были убедиться наверняка.
Европейский и американский автопромы очень разные. Это доказывает "Франкенштейн" из Lancia и Dodge. Даже забавно, что сегодня эти бренды входят в состав одного концерна FCA.
Что делает "лицо" среднеразмерного японского седана на кузове американского суперкара? Скорее всего, пытается нас напугать. Удивительно, что выглядит все это довольно неплохо.
Не стоит даже пытаться оправдать существование такого Квазимоды – новейший электрокар Порше просто невозможно гармонично объединить с почтовым фургоном.
Суперкар Bugatti точно не рассчитывал оказаться настолько близко к американскому пикапу Dodge. Что в итоге получилось? Ничего необычного, просто один из наиболее странных автомобилей в мире.
Кроссовер Pontiac Aztek завоевал репутацию не очень красивой машины. Пожалуй, его передняя часть смотрится намного лучше в сочетании с элегантным кузовом Lamborghini Miura.
Классический внедорожник для грязи и болот плюс японский спорткар для динамичных покатушек в одном автомобиле – просто нереалистичный сценарий.
Шведский суперкар – и без того очень экзотичный автомобиль. А с дизайном старого американского GMC – тем более.
Согласитесь, в этом случае все получилось. Наверное, стоит поблагодарить удачный подбор машин: два спортивных автомобиля с динамичным дизайном.
Из подборки можно сделать вывод, что самые абсурдные сочетания получаются из пикапов и спортивных автомобилей. Но болид Формулы-1 – это какой-то следующий уровень.
Не самый симпатичный, но, пожалуй, наиболее целостный вариант. Хотя бы потому, что использованы две модели одной компании.
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