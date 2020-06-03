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3 июня • обновлено в 22:06
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Так не бывает: в сети показали самые странные авто в мире

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Адепты цифровой графики способны на фото изобразить невероятные объекты. В этой подборке можно увидеть самые странные автомобили в мире, которые на самом деле не существуют.

Чтобы удивить зрителя, достаточно соединить в одном транспортном средстве европейский суперкар с американским пикапом, а крепкий британский внедорожник отлично смотрится с "лицом" японского спорткара. Но в действительности все это выглядит ужасно.

Lamborghini Aventador SuperVeloce + Citröen 2CV

Lamborghini Aventador SuperVeloce + Citröen 2CV

carakoom.com

Дорогой и современный итальянский суперкар совершенно не сочетается с народным французским автомобилем из прошлого века. Но мы должны были убедиться наверняка.

Lancia Stratos + Dodge Challenger SRT Hellcat

Lancia Stratos + Dodge Challenger SRT Hellcat

carakoom.com

Европейский и американский автопромы очень разные. Это доказывает "Франкенштейн" из Lancia и Dodge. Даже забавно, что сегодня эти бренды входят в состав одного концерна FCA.

Dodge Viper + Toyota Camry

Dodge Viper + Toyota Camry

carakoom.com

Что делает "лицо" среднеразмерного японского седана на кузове американского суперкара? Скорее всего, пытается нас напугать. Удивительно, что выглядит все это довольно неплохо.

Электромобиль Porsche Taycan + Grumman LLV

Электромобиль Porsche Taycan + Grumman LLV

carakoom.com

Не стоит даже пытаться оправдать существование такого Квазимоды – новейший электрокар Порше просто невозможно гармонично объединить с почтовым фургоном.

Bugatti EB110 + Dodge Ram

Bugatti EB110 + Dodge Ram

carakoom.com

Суперкар Bugatti точно не рассчитывал оказаться настолько близко к американскому пикапу Dodge. Что в итоге получилось? Ничего необычного, просто один из наиболее странных автомобилей в мире.

Lamborghini Miura + Pontiac Aztek

Lamborghini Miura + Pontiac Aztek

carakoom.com

Кроссовер Pontiac Aztek завоевал репутацию не очень красивой машины. Пожалуй, его передняя часть смотрится намного лучше в сочетании с элегантным кузовом Lamborghini Miura.

Land Rover Defender + NIssan 350Z

Land Rover Defender + NIssan 350Z

carakoom.com

Классический внедорожник для грязи и болот плюс японский спорткар для динамичных покатушек в одном автомобиле – просто нереалистичный сценарий.

Koenigsegg One:1 + GMC R/V

Koenigsegg One:1 + GMC R/V

carakoom.com

Шведский суперкар – и без того очень экзотичный автомобиль. А с дизайном старого американского GMC – тем более.

Lamborghini Aventador SuperVeloce + Chevrolet Corvette

Lamborghini Aventador SuperVeloce + Chevrolet Corvette

carakoom.com

Согласитесь, в этом случае все получилось. Наверное, стоит поблагодарить удачный подбор машин: два спортивных автомобиля с динамичным дизайном.

Ferrari 312b2 + Ford F-1

Ferrari 312b2 + Ford F-1

carakoom.com

Из подборки можно сделать вывод, что самые абсурдные сочетания получаются из пикапов и спортивных автомобилей. Но болид Формулы-1 – это какой-то следующий уровень.

Toyota Supra + Toyota Tundra

Toyota Supra + Toyota Tundra

carakoom.com

Не самый симпатичный, но, пожалуй, наиболее целостный вариант. Хотя бы потому, что использованы две модели одной компании.

Ранее OBOZREVATEL показывал крутой Запорожец, который получил мощный двигатель и детали от Mazda.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
авто ретро курьез новые авто б/у автомобиль
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