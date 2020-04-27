Так и остались на улицах: нетронутые авто в зоне отчуждения
В соцсети Facebook появились свежие фотографии из зоны отчуждения в Фукусиме (Япония). На них запечатлены автомобили, которые бросили в "японском Чернобыле" почти 10 лет назад.
Данные фото были сделаны в январе 2020 года (но опубликованы лишь сейчас) и, судя по ним, машины так и остались нетронутыми с момента аварии на атомной электростанции, произошедшей в марте 2011 года. Техника по-прежнему находятся на своем месте: на стоянках, паркингах у магазинов, АЗС и т.д.
Это одно из главных отличий японской зоны отчуждения от чернобыльской: сразу после аварии на ЧАЭС город Припять в буквальном смысле слова очистили от техники (большая часть авто была закопана, некоторые отправили на специальные кладбища), дабы вандалы не сдали её на металлолом.
Что касается состояния автомобилей, некоторые из них не выглядят как покинутые (кузова даже не покрылись пылью), хотя большая часть машин уже начала ржаветь и стала лишаться комплектующих.
Отметим, что на данный момент радиус зоны отчуждения в Фукусиме составляет 10 км (изначально же было 30 км). Большая часть эвакуированных японцев ( всего было эвакуировано 160 тысяч человек) не могут вернуться в свои дома. В результате катастрофы погибло почти 15 тысяч человек, более 2,5 тысячи до сих пор числятся в списке пропавших без вести.
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