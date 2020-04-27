Так и остались на улицах: нетронутые авто в зоне отчуждения

В соцсети Facebook появились свежие фотографии из зоны отчуждения в Фукусиме (Япония). На них запечатлены автомобили, которые бросили в "японском Чернобыле" почти 10 лет назад.

Данные фото были сделаны в январе 2020 года (но опубликованы лишь сейчас) и, судя по ним, машины так и остались нетронутыми с момента аварии на атомной электростанции, произошедшей в марте 2011 года. Техника по-прежнему находятся на своем месте: на стоянках, паркингах у магазинов, АЗС и т.д.

Автомобили в японской зоне отчуждения. Январь 2020 Abandoned, rotten & rusty cars, Facebook

Это одно из главных отличий японской зоны отчуждения от чернобыльской: сразу после аварии на ЧАЭС город Припять в буквальном смысле слова очистили от техники (большая часть авто была закопана, некоторые отправили на специальные кладбища), дабы вандалы не сдали её на металлолом.

Автомобили в японской зоне отчуждения. Январь 2020 Abandoned, rotten & rusty cars, Facebook

Автомобили в японской зоне отчуждения. Январь 2020 Abandoned, rotten & rusty cars, Facebook

Что касается состояния автомобилей, некоторые из них не выглядят как покинутые (кузова даже не покрылись пылью), хотя большая часть машин уже начала ржаветь и стала лишаться комплектующих.

Автомобили в японской зоне отчуждения. Январь 2020 Abandoned, rotten & rusty cars, Facebook

Автомобили в японской зоне отчуждения. Январь 2020 Abandoned, rotten & rusty cars, Facebook

Автомобили в японской зоне отчуждения. Январь 2020 Abandoned, rotten & rusty cars, Facebook

Автомобили в японской зоне отчуждения. Январь 2020 Abandoned, rotten & rusty cars, Facebook

Автомобили в японской зоне отчуждения. Январь 2020 Abandoned, rotten & rusty cars, Facebook

Автомобили в японской зоне отчуждения. Январь 2020 Abandoned, rotten & rusty cars, Facebook

Автомобили в японской зоне отчуждения. Январь 2020 Abandoned, rotten & rusty cars, Facebook

Автомобили в японской зоне отчуждения. Январь 2020 Abandoned, rotten & rusty cars, Facebook

Abandoned, rotten & rusty cars, Facebook

Abandoned, rotten & rusty cars, Facebook

Abandoned, rotten & rusty cars, Facebook

Abandoned, rotten & rusty cars, Facebook

Abandoned, rotten & rusty cars, Facebook

Abandoned, rotten & rusty cars, Facebook

Abandoned, rotten & rusty cars, Facebook

Abandoned, rotten & rusty cars, Facebook

Abandoned, rotten & rusty cars, Facebook

Abandoned, rotten & rusty cars, Facebook

Abandoned, rotten & rusty cars, Facebook

Отметим, что на данный момент радиус зоны отчуждения в Фукусиме составляет 10 км (изначально же было 30 км). Большая часть эвакуированных японцев ( всего было эвакуировано 160 тысяч человек) не могут вернуться в свои дома. В результате катастрофы погибло почти 15 тысяч человек, более 2,5 тысячи до сих пор числятся в списке пропавших без вести.

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