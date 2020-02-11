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11 февраля • обновлено в 17:14
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Свершилось! В Украине впервые засняли Bugatti Veyron

5.6т
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В Украине впервые сфотографировали гиперкар Bugatti Veyron. Ранее о существовании такого автомобиля в нашей стране ходили лишь слухи, но теперь этому есть документальное подтверждение.

Как отмечает издание TopGir, которое опубликовало фото автомобиля, Bugatti Veyron засняли в Киеве. Правда, машина передвигалась не своим ходом, а на автовозе.

Bugatti Veyron – первый в Украине

Bugatti Veyron – первый в Украине

topgir.com.ua

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Судя по снимку, в Украине сфотографировали обычный Bugatti Veyron c 1001-cильным двигателем. Такой автомобиль ускоряется до "сотни" за 2,5 сек и развивает максимальную скорость в 407 км/ч.

К слову, в сети можно найти фото Bugatti Veyron на украинских дорогах за 2010 год, однако впоследствии оказалось, что эти кадры являются фейком.

Bugatti Veyron

Bugatti Veyron

wikipedia.org

Отметим, гиперкар Bugatti Veyron выпускался с 2005 по 2015 годы, всего было произведено полсотни таких авто. Цена каждого экземпляра составляла минимум 1,7 млн долларов, а сделанные на заказ модели (с особым заводским тюнином) оценивались в 3,3 млн.

Обновлено. Bugatti Veyron, который засняли в Украине, на самом деле оказался еще одним фейком. О том, что произошло, читайте в этом материале.

Ранее, как уже сообщал OBOZREVATEL, в Украине засняли никому неизвестный 6-колесный внедорожник Toyota. По слухам, он обошёлся владельцу в 300 000 долларов.

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новости автомира
Теги
авто Bugatti фотографии
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