Свершилось: Aston Martin начал выпуск кроссовера DBX

На новом заводе компании Aston Martin в Южном Уэльсе в торжественной обстановке с конвейера сошел серийный экземпляр первого в истории британского бренда спортивного кроссовера.

Для Aston Martin, испытывающей серьезные финансовые проблемы, запуск кроссовера DBX является жизненно важным событием. С его помощью в компании намерены поправить пошатнувшееся финансовое положение и начать получать прибыль.

2021 Aston Martin DBX. Фото: media.astonmartin.com

ЧИТАЙТЕ: Aston Martin DBX: в Украине появился внедорожник за 200 000 евро

Планы по выпуску первого в истории бренда спортивного кроссовера сильно затянулись. Напомним, что первый концептуальный прототип был показан на Женевском автошоу еще в 2015 году.

Концептуальный кроссовер Aston Martin DBX дебютировал в 2015 году на автошоу в Женеве. Фото: media.astonmartin.com

Серийный автомобиль оснащен 4-литровый V8 Mercedes-AMG с двумя турбинами. Он развивает мощность 550 л.с. и 700 Нм крутящего момента. В паре с мощным мотором работает 9-ступенчатая автоматическая коробка передач, а привод осуществляется на все колеса.

2021 Aston Martin DBX. Фото: media.astonmartin.com

В арсенале новинки – подвеска с адаптивными амортизаторами, трехкамерными пневмобаллонами и активными стабилизаторами. Дорожный просвет регулируется в диапазоне от 140 до 235 мм. Спереди установлены тормоза с шестипоршневыми механизмами и дисками диаметром 410 мм, на задней оси – плавающие скобы и диски на 390 мм.

2021 Aston Martin DBX. Фото: media.astonmartin.com

По словам создателей, кроссовер способен разгоняться до первой "сотни" за 4,5 секунды, а максимальная скорость достигает 291 км/ч.

2021 Aston Martin DBX. Фото: media.astonmartin.com

Благодаря большой колесной базе (3060 мм) DBX обладает просторным 5-местным салоном. В стандартную комплектацию входят кожаная отделка, трехзонный климат-контроль, подогрев всех сидений и панорамная крыша.

Основными конкурентами для новинки станут Bentley Bentayga, Lamborghini Urus и Porsche Cayenne. В планах компании довести объем производства кроссоверов до 5000 экземпляров в год. Первые товарные экземпляры отправятся к покупателям уже в этом месяце.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Aston Martin выпустит автомобиль Джеймса Бонда.