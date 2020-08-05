Suzuki Vitara превратится в новый "Крузак" Toyota
В конце этого года Toyota представит в Индии совершенно новый кроссовер; он получит имя Urban Cruiser. Об этом официально сообщил сам производитель.
Название Urban Cruiser уже использовалось фирмой Toyota: под ним компания выпускала модель для европейского рынка в 2008-2014 годах.
Что касается нового Urban Cruiser (пока он анонсирован одним тизерным изображением), новый SUV будет основан на существующей модели Suzuki Vitara Brezza (на изображении cнизу), которая продается в Индии с 2016 года. Новый продукт станет еще один результатом сотрудничества Toyota и Suzuki с момента недавно представленного Suzuki Across на базе Toyota RAV4.
Скорее всего, новый Toyota Urban Cruiser, получит лишь измененную переднюю часть, чтобы хотя бы минимально отличался от оригинального Suzuki.
Отметим, что Suzuki Vitara Brezza имеет длину 3995 мм, ширину – 1760 мм, высоту – 1550 мм, а также колесную базу 2500 мм. Автомобиль оснащается 1,5-литровым бензиновым двигателем BS6 (103 л.с. и 138 Нм максимального крутящего момента), который состыковывается с 5-ступенчатой "механикой" и 4-скоростным "автоматом" на выбор.
В Европе новый Urban Cruiser не будет продаваться, там покупателям предложат схожий по размерам Yaris Cross, который был представлен несколько месяцев назад.
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