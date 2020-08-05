Suzuki Vitara превратится в новый "Крузак" Toyota

В конце этого года Toyota представит в Индии совершенно новый кроссовер; он получит имя Urban Cruiser. Об этом официально сообщил сам производитель.

Название Urban Cruiser уже использовалось фирмой Toyota: под ним компания выпускала модель для европейского рынка в 2008-2014 годах.

Что касается нового Urban Cruiser (пока он анонсирован одним тизерным изображением), новый SUV будет основан на существующей модели Suzuki Vitara Brezza (на изображении cнизу), которая продается в Индии с 2016 года. Новый продукт станет еще один результатом сотрудничества Toyota и Suzuki с момента недавно представленного Suzuki Across на базе Toyota RAV4.

Suzuki Vitara Brezza. Фото: Suzuki

Скорее всего, новый Toyota Urban Cruiser, получит лишь измененную переднюю часть, чтобы хотя бы минимально отличался от оригинального Suzuki.

Отметим, что Suzuki Vitara Brezza имеет длину 3995 мм, ширину – 1760 мм, высоту – 1550 мм, а также колесную базу 2500 мм. Автомобиль оснащается 1,5-литровым бензиновым двигателем BS6 (103 л.с. и 138 Нм максимального крутящего момента), который состыковывается с 5-ступенчатой "механикой" и 4-скоростным "автоматом" на выбор.

В Европе новый Urban Cruiser не будет продаваться, там покупателям предложат схожий по размерам Yaris Cross, который был представлен несколько месяцев назад.

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