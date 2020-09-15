Suzuki представила в Европе совершенно новую модель

Компания Suzuki предложит на европейском рынке совершенно новую модель, получившую название Swace.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка станет второй моделью, созданной при участии компании Toyota.

2021 Suzuki Swace. Фото: media.suzuki.co.uk

Ранее мы уже рассказывали о новом кроссовере Suzuki Across, который является "клоном" популярной модели Toyota RAV4. На этот раз "донором" послужил гибридный универсал Toyota Corolla Touring Sports.

2021 Suzuki Swace. Фото: media.suzuki.co.uk

Toyota Corolla Touring Sports. Фото: toyota.eu

От своего двойника новинка отличается иным оформлением радиаторной решетки, бамперами, светотехникой и фирменной символикой. Кроме того, для модели разработали легкосплавные колесные диски с оригинальным дизайном и собственную палитру цветов.

2021 Suzuki Swace. Фото: media.suzuki.co.uk

2021 Suzuki Swace. Фото: media.suzuki.co.uk

Toyota Corolla Touring Sports. Фото: toyota.eu

В салоне Swace появился 8-дюймовый дисплей мультимедийной системы, которая поддерживает приложения Apple CarPlay, Android Auto и MirrorLink. На передней консоли есть площадка для беспроводной зарядки смартфона, два порта USB и разъем AUX. В списке опций есть подогрев руля и передних кресел, система кондиционирования S-Flow и амбиентная подсветка.

2021 Suzuki Swace. Фото: media.suzuki.co.uk

2021 Suzuki Swace. Фото: media.suzuki.co.uk

Автомобиль оснащается силовым агрегатом, в который входят 1,8-литровый 98-сильный бензиновый мотор, электродвигатель на 53 кВт (72 л.с.) и гибридная трансмиссия CVT. Появление новинки в салонах европейских дилеров ожидается в конце нынешнего года, а цены станут известны ближе к началу продаж.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Suzuki представила новый кроссовер.