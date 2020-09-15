Suzuki представила в Европе совершенно новую модель

Компания Suzuki предложит на европейском рынке совершенно новую модель, получившую название Swace.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка станет второй моделью, созданной при участии компании Toyota.

Ранее мы уже рассказывали о новом кроссовере Suzuki Across, который является "клоном" популярной модели Toyota RAV4. На этот раз "донором" послужил гибридный универсал Toyota Corolla Touring Sports.

От своего двойника новинка отличается иным оформлением радиаторной решетки, бамперами, светотехникой и фирменной символикой. Кроме того, для модели разработали легкосплавные колесные диски с оригинальным дизайном и собственную палитру цветов.

В салоне Swace появился 8-дюймовый дисплей мультимедийной системы, которая поддерживает приложения Apple CarPlay, Android Auto и MirrorLink. На передней консоли есть площадка для беспроводной зарядки смартфона, два порта USB и разъем AUX. В списке опций есть подогрев руля и передних кресел, система кондиционирования S-Flow и амбиентная подсветка.

Автомобиль оснащается силовым агрегатом, в который входят 1,8-литровый 98-сильный бензиновый мотор, электродвигатель на 53 кВт (72 л.с.) и гибридная трансмиссия CVT. Появление новинки в салонах европейских дилеров ожидается в конце нынешнего года, а цены станут известны ближе к началу продаж.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Suzuki представила новый кроссовер.

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