Suzuki отметит 100-летие спецсерией спортбайка GSX-R1000R

Suzuki анонсировала выпуск лимитированной серии спортбайка GSX-R1000R.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Новинка поступит в продажу в Европе в октябре.

"Юбилейный" Suzuki GSX-R1000R. Фото: suzukipress.co.uk

Флагманский супербайк будет отличаться особой сине-серебристой окраской, отдающей дань уважения гоночным мотоциклам Suzuki 60-х годов.

"Юбилейный" Suzuki GSX-R1000R. Фото: suzukipress.co.uk

Модель GSX-R выигрывала гонки в Великобритании, США и Австралии, Senior TT на острове Мэн, а совсем недавно одержала три победы на этапе британского чемпионата Silverstone British Superbike.

"Юбилейный" Suzuki GSX-R1000R. Фото: suzukipress.co.uk

Новинка получит мощный мотор с системой изменения фаз газораспределения и полный комплект электронных "помощников", включая ABS и системы traction и launch control.

"Юбилейный" Suzuki GSX-R1000R. Фото: suzukipress.co.uk

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В 2020 году исполнилось 100 лет с момента основания Suzuki Loom Manufacturing Co. Компания начала производство мотоциклов в 1952 году с запуска модели Power Free, а два года спустя сменила название на Suzuki Motor Co.

"Юбилейный" Suzuki GSX-R1000R. Фото: suzukipress.co.uk

За более чем полувековую историю производства мотоциклов, компания дала жизнь многим знаковым моделям, например, GSX-R750F, GSX-R1000 K1, GT750, GSX1100S Katana, RGV250, не говоря уже о легендарных Bandit и Hayabusa.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Suzuki показала новый кроссовер, который оказался копией Toyota RAV4.