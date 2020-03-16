Suzuki Jimny превратили в самый маленький грузовик. Фото

Маленький внедорожник Suzuki Jimny получил новую модификацию – компактный пикап. Или, скорее, грузовик. Автомобиль создали в Новой Зеландии. Такой внедорожник дороже обычного.

Интересно, что официально конвертацией модели в маленький грузовик компания Сузуки не занимается. За этот автомобиль отвечает новозеландский дистрибьютор Suzuki. В страну японские внедорожники поставляют в привычном виде. Уже на месте кузов подвергают модификации.

Новый Сузуки Джимни обзавелся грузовой модификацией globalsuzuki.com

При этом компактный грузовик Сузуки Джимни сертифицирован для использования на дорогах общего пользования. Для адаптации к "хозяйственным" целям кузов за передними креслами пришлось срезать. Вместо него соорудили небольшую грузовую платформу.

Маленький и практичный пикап Suzuki Jimny уже поступил в продажу globalsuzuki.com

Стоит отметить продуманную функциональность – открыть можно и боковые борта, а не только задний. Конечно, груза в отсек небольшого размера поместится не очень много. С другой стороны, такой Suzuki Jimny удовлетворит потребности малого бизнеса и облегчит доставки товаров на пересеченной местности.

Универсальность пикапа Suzuki Jimny подчеркнута открывающимся с разных сторон грузовым отсеком globalsuzuki.com

Салон Сузуки Джимни не претерпел заметных изменений globalsuzuki.com

Полноприводная трансмиссия сохранилась, поэтому Jimny остался довольно способным внедорожником. На данный момент неизвестно, возьмут ли на вооружение в японской компании эту идею, чтобы вывести новинку на другие рынки.

Стандартный Suzuki Jimny globalsuzuki.com

Благодаря рамной конструкции, кузов Сузуки Джимни легко модифицировать globalsuzuki.com

В Новой Зеландии маленькие пикапы и легкие грузовики действительно пользуются стабильным спросом. Возможно, вскоре подобная модель появится в Австралии. За такой Джимни просят 23,5 тыс. долларов. В то время как стандартный внедорожник на местном рынке оценен приблизительно в 17 тысяч.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал о новом бюджетном седане Suzuki, фотографии которого уже просочились в сеть.

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