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16 марта • обновлено в 13:22
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Suzuki Jimny превратили в самый маленький грузовик. Фото

1.3т
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Маленький внедорожник Suzuki Jimny получил новую модификацию – компактный пикап. Или, скорее, грузовик. Автомобиль создали в Новой Зеландии. Такой внедорожник дороже обычного.

Интересно, что официально конвертацией модели в маленький грузовик компания Сузуки не занимается. За этот автомобиль отвечает новозеландский дистрибьютор Suzuki. В страну японские внедорожники поставляют в привычном виде. Уже на месте кузов подвергают модификации.

Новый Сузуки Джимни обзавелся грузовой модификацией

Новый Сузуки Джимни обзавелся грузовой модификацией

globalsuzuki.com

При этом компактный грузовик Сузуки Джимни сертифицирован для использования на дорогах общего пользования. Для адаптации к "хозяйственным" целям кузов за передними креслами пришлось срезать. Вместо него соорудили небольшую грузовую платформу.

Маленький и практичный пикап Suzuki Jimny уже поступил в продажу

Маленький и практичный пикап Suzuki Jimny уже поступил в продажу

globalsuzuki.com

Стоит отметить продуманную функциональность – открыть можно и боковые борта, а не только задний. Конечно, груза в отсек небольшого размера поместится не очень много. С другой стороны, такой Suzuki Jimny удовлетворит потребности малого бизнеса и облегчит доставки товаров на пересеченной местности.

Универсальность пикапа Suzuki Jimny подчеркнута открывающимся с разных сторон грузовым отсеком

Универсальность пикапа Suzuki Jimny подчеркнута открывающимся с разных сторон грузовым отсеком

globalsuzuki.com

Салон Сузуки Джимни не претерпел заметных изменений

Салон Сузуки Джимни не претерпел заметных изменений

globalsuzuki.com

Полноприводная трансмиссия сохранилась, поэтому Jimny остался довольно способным внедорожником. На данный момент неизвестно, возьмут ли на вооружение в японской компании эту идею, чтобы вывести новинку на другие рынки.

Стандартный Suzuki Jimny

Стандартный Suzuki Jimny

globalsuzuki.com

Благодаря рамной конструкции, кузов Сузуки Джимни легко модифицировать

Благодаря рамной конструкции, кузов Сузуки Джимни легко модифицировать

globalsuzuki.com

В Новой Зеландии маленькие пикапы и легкие грузовики действительно пользуются стабильным спросом. Возможно, вскоре подобная модель появится в Австралии. За такой Джимни просят 23,5 тыс. долларов. В то время как стандартный внедорожник на местном рынке оценен приблизительно в 17 тысяч.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал о новом бюджетном седане Suzuki, фотографии которого уже просочились в сеть.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
Suzuki пикап новые авто внедорожник авто
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