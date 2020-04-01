Suzuki Jimny получит пятидверную версию

Совместное предприятие Maruti Suzuki планирует организовать производство более вместительной 5-дверной версии компактного внедорожника Suzuki Jimny.

Suzuki Jimny получит 5-дверную версию suzuki.com

Об этом сообщает британский Autocar. Вместо базовой 3-дверной версии, Maruti Suzuki организует выпуск 5-дверной модификации на индийском заводе в провинции Гуджарат. Ожидается, что новинка поступит в продажу уже до конца нынешнего года.

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Более вместительный автомобиль призван удовлетворить потребности местного рынка. Естественно, что увеличение длины и колесной базы отрицательно скажется на проходимости, но позволит существенно повысить ездовой комфорт.

Suzuki Jimny стал победителем в номинации "Лучший малый внедорожник" в конкурсе "Автомобиль года в Украине 2020" suzuki.com

Технически 5-дверный Jimny сохранит основные узлы и агрегаты своего менее крупного собрата. В его конструкции будет использоваться прочное рамное шасси, неразрезные мосты и полноприводная трансмиссия с раздаточной коробкой.

Suzuki Jimny suzuki.com

Под капотом модели будет находиться 105-сильный 1,5-литровый бензиновый мотор, который уже используется индийским предприятием на моделях Suzuki Ciaz, Ertiga и Vitara Brezza. Ожидается, что стоимость новинки составит примерно 13,5 тысяч долларов.

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Suzuki подготовила бюджетную версию седана, которая сможет составить конкуренцию Renault Logan.

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