Суровый Toyota Land Cruiser 200 не поддаётся утилизации: эпичное видео

В Сети с завидной регулярностью публикуют ролики с утилизацией того или иного автомобиля, а вот увидеть момент, как под пресс отправляют бронированное авто – большая редкость.

И, как оказалось, "разобраться" с защищённым авто – не такое уж простое дело. Это наглядно демонстрирует видео попытки утилизации Toyota Land Cruiser 200: машину списало посольство США в Казахстане, но продавать его нельзя, поэтому внедорожник отправили в "объятия" к гидравлическому захвату.

Попытка утилизации бронированного Toyota Land Cruiser 200 Скриншот видео

Однако не тут-то было: автомобиль упорно не хотел сдаваться. Клешни захвата никак не могли пробить бронированный кузов и стекла LC200 – сходу получилось только зеркало оторвать (для понимания, обычное авто сразу же мнётся при прикосновении таких щупалец). Более-менее внедорожник начал поддаваться только после массивных ударов, хотя всё равно желаемый результат не был достигнут.

Попытка утилизации бронированного Toyota Land Cruiser 200 Скриншот видео

Кстати, совсем недавно OBOZREVATEL писал о том, что полиция конфисковала у преступника эксклюзивный гиперкар за 60 млн грн, и теперь машину планируют утилизировать.

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