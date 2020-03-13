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13 марта • обновлено в 08:44
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Суровый Toyota Land Cruiser 200 не поддаётся утилизации: эпичное видео

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В Сети с завидной регулярностью публикуют ролики с утилизацией того или иного автомобиля, а вот увидеть момент, как под пресс отправляют бронированное авто – большая редкость.

И, как оказалось, "разобраться" с защищённым авто – не такое уж простое дело. Это наглядно демонстрирует видео попытки утилизации Toyota Land Cruiser 200: машину списало посольство США в Казахстане, но продавать его нельзя, поэтому внедорожник отправили в "объятия" к гидравлическому захвату.

Попытка утилизации бронированного Toyota Land Cruiser 200

Попытка утилизации бронированного Toyota Land Cruiser 200

Скриншот видео

Однако не тут-то было: автомобиль упорно не хотел сдаваться. Клешни захвата никак не могли пробить бронированный кузов и стекла LC200 – сходу получилось только зеркало оторвать (для понимания, обычное авто сразу же мнётся при прикосновении таких щупалец). Более-менее внедорожник начал поддаваться только после массивных ударов, хотя всё равно желаемый результат не был достигнут.

Попытка утилизации бронированного Toyota Land Cruiser 200

Попытка утилизации бронированного Toyota Land Cruiser 200

Скриншот видео

Кстати, совсем недавно OBOZREVATEL писал о том, что полиция конфисковала у преступника эксклюзивный гиперкар за 60 млн грн, и теперь машину планируют утилизировать.

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Автор
Виталий Сазонов
Тема
Новости автомира
Теги
Toyota внедорожник видео курьез прикол
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