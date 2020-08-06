Суперкар за $650 000 "прижился" на разбитых дорогах Украины

В сети появилось видео, которое лишний раз демонстрирует контраст украинских реалий. На нем можно увидеть, как редкий суперкар Lamborghini Aventador SVJ едет по разбитым дорогам Ровно.

Соответствующий ролик опубликовал Instagram-канал luxcar_of_ua.

Как видно в ролике, водитель Lamborghini не сильно спешит – из-за неровного дорожного покрытия он передвигается на небольшой скорости. В то же время к видео пользователи оставляют различные комментарии, которые намекают на то, что Aventador находится не совсем в своем среде обитания:

"Мне одному больно смотреть, как тяжело тачке даются наши дороги?( по крайней мере, на этом участке дороги, который на видео)".

"Дороги в Ровно как раз, чтоб протестировать подвеску ламбы)".

"Контраст в индийском стиле".

"Убогое зрелище – такое сочетание видеть".

Lamborghini Aventador SVJ на украинских дорогах. Скриншот видео

К слову, об этом Lamborghini Aventador SVJ OBOZREVATEL писал уже не раз. Изначально этот автомобиль видели на на автовозе в пограничном пункте пропуска во Львовской области, а позднее – уже в Ровно возле Сервисного центра МВД, где он проходил постановку на учет. По данным СМИ, сам автомобиль обошелся владельцу примерно в 500 000 долларов, а растаможка – в 160 000. Всего существует 900 таких Aventador SVJ.