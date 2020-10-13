Суперкар SSC Tuatara намерен установить мировой рекорд скорости

Американская компания Shelby Super Cars планирует установить мировой рекорд скорости для дорожных автомобилей.

Об этом сообщает портал Carscoops. Суперкар SSC Tuatara, который был презентован в начале нынешнего года, намерен обойти нынешнего обладателя этого титула – Bugatti Chiron Super Sport 300+.

Bugatti Chiron Super Sport 300+ является абсолютным рекордсменом скорости в мире bugatti.com

Напомним, что официальный рекорд – 490,484 км/ч – был зарегистрирован в сентябре 2019 года на скоростном кольце концерна Volkswagen в Германии и официально зафиксирован технической инспекцией TÜV.

SSC Tuatara sscnorthamerica.com

SSC Tuatara sscnorthamerica.com

Для этого Tuatara получил в свое распоряжение 5,9-литровый мотор V8, который благодаря наличию двух турбин способен развивать мощность от 1369 л.с. на 91-м бензине до 1774 л.с. на этаноле E85. Вся эта мощь передается на задние колеса через 7-ступенчатую роботизированную трансмиссию.

SSC Tuatara получил в свое распоряжение 5,9-литровый мотор V8 sscnorthamerica.com

Кроме того, совершенный с точки зрения аэродинамики кузов имеет очень низкий коэффициент сопротивления воздуха Сх – 0,279. По словам дизайнера Джейсона Кастриоты, автомобиль обладает высокой аэродинамической стабильностью как при скорости 100 миль/ч (161 км/ч), так и при 300 миль/ч (483 км/ч). Удастся ли американцам реализовать запланированное, покажет время. Тем более, что на рекорд претендует еще несколько производителей.

SSC Tuatara sscnorthamerica.com

SSC Tuatara sscnorthamerica.com

Например, еще одна американская компания Hennessey Performance готовит для этого купе Venom F5, способные, по утверждению создателей, разогнаться свыше 500 км/ч. Да и обладатель многочисленных рекордов, шведская компания Koenigsegg весной продемонстрировала гиперкар Koenigsegg Jesko Absolut, заявленная максимальная скорость которого – 532 км/ч!

Koenigsegg Jesko Absolut koenigsegg.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, названы самые быстрые суперкары планеты, предназначенные для повседневного использования.