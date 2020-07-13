Суперкар превратили в 600-сильный внедорожник

Энтузиасты из голландской компании Classic Youngtimers Consultancy выбрали для своего внедорожного проекта необычного "донора" – суперкар Nissan GT-R.

Nissan GTR Offroad Godzilla 2.0. Фото: classic-youngtimers.com

Необычный вездеход по имени Godzilla 2.0 получил внедорожную подвеску, которая увеличила клиренс на 120 мм. На кузов установили защитный обвес и с расширителями колесных арок, а на вместо стоковых шин автомобиль снабдили соответствующей резиной.

Nissan GTR Offroad Godzilla 2.0. Фото: classic-youngtimers.com

Спереди установили комплект дополнительных светодиодных фар, на крыше установили светодиодную панель, багажные рейлинги и крепление для запасного колеса. Дополняет образ "зимний" камуфляж.

Nissan GTR Offroad Godzilla 2.0. Фото: classic-youngtimers.com

Фирменный 3,8-литровый V6 с двумя турбинами форсировали до 600 л.с. Автомобиль, на одометре которого всего 46500 км, выставили на продажу по цене 95000 евро.

Стоит отметить, что это не первый подобный проект Classic Youngtimers Consultancy. В прошлом году мастера компании превратили во внедорожник Lamborghini Gallardo.

Nissan GTR Offroad Godzilla 2.0. Фото: classic-youngtimers.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Nissan совместно с ателье Italdesign создала эксклюзивній суперкар.