Супер-Дастер: на дороге увидели новый кроссовер Renault

Renault Arkana – долгожданный для Европы кроссовер Рено, который в скором времени выйдет на рынок. Но перед этим более стильная модификация Renault Duster претерпит изменения.

Как выяснил OBOZREVATEL, новинку уже тестируют на дорогах общего пользования в Корее. Прототип сфотографировали во время испытаний. При этом на кузове почти нет камуфляжа, что позволяет подробно изучить дизайн.

Слегка перелицованный кроссовер Renault Arkana увидели на дороге bobaedream.co.kr

На данный момент кроссовер Рено Аркана представлен в развивающихся странах. Теперь созданный на базе бюджетного Renaut Duster автомобиль компания намеревается отправить на глобальный рынок. Первой остановкой для экспансии станет именно Корея, где новая модель будет называться Samsung XM3.

Samsung XM3 почти полностью копирует дизайн Renault Arkana bobaedream.co.kr

Новый кроссовер от Рено увидели без камуфляжа bobaedream.co.kr

Во внешности заметны некоторые отличия от Renault Arkana 2019: немного другие бамперы и увеличенное количество декоративной хромовой отделки, благодаря чему новая машина выглядит спортивнее и дороже. Однако фирменный купеобразный силуэт и стильная светотехника никуда не делись.

В основе Arkana лежит платформа Renault Duster, однако для глобальной версии ее могут заменить на другие компоненты group.renault.com

По предварительной информации, для корейского и впоследствии европейского рынка, новый кроссовер Рено может лишиться платформы Duster. Вместо этого наиболее вероятными донорами компонентов станут Renault Clio и Captur 2020 модельного года. В связи с этим, в новинке может появиться интерьер в их же стиле.

Renault Arkana уже представлен на некоторых рынках group.renault.com

Динамичный силуэт – главная отличительная черта Рено Аркана group.renault.com

Прогнозируемые силовые установки – турбированный бензиновый 1.3 мощностью 157 л.с. и 1,5-литровый дизельный двигатель. В случае использования платформы Clio/Captur привод будет исключительно передним. Новый кроссовер Самсунг официально представят до конца 2020 года. Но в Европе модель будет продаваться под брендом Renault.

На данный момент кроссовер Renault Arkana получил салон Duster group.renault.com

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