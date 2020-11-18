Subaru презентовала новую генерацию купе BRZ

Японская компания Subaru представила новое поколение купе BRZ. Церемонию провели на гоночном треке в Калифорнии.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка получила более мощный мотор, современный интерьер, отличается улучшенной управляемостью и на 50% более высокой жесткостью кузова на кручение.

2022 Subaru BRZ media.subaru.com

Subaru BRZ получил в свое распоряжение новый 228-сильный 2,4-литровый оппозитный мотор. Блок и головки блока цилиндров изготовлены из алюминия. Атмосферный двигатель оснащен системой комбинированного впрыска топлива Toyota D-4S, двумя распредвалами на каждую пару цилиндров с цепным приводом (DOHC) и систему Dual Active Valve Control System (DAVCS), которая регулирует время открытия каждого из 16-ти клапанов. Конструкторам нового BRZ удалось опустить двигатель ниже, что позволило уменьшить центр тяжести по сравнению с предшественником.

2022 Subaru BRZ media.subaru.com

2022 BRZ будет предлагаться в двух исполнения – Premium и Limited, а также с двумя 6-ступенчатыми коробками передач на выбор – "механикой" и "автоматом" со спортивным режимом.

2022 Subaru BRZ media.subaru.com

2022 Subaru BRZ media.subaru.com

Новый дизайн интерьера сфокусирован на водителе. Автомобиль получил новые спортивные "ковши"с развитой поддержкой, комбинированной отделкой из кожи и алькантары, а также красными декоративными элементами.

2022 Subaru BRZ media.subaru.com

2022 Subaru BRZ media.subaru.com

Цифровую шкалу приборов с 7-дюймовым дисплеем имеет несколько вариантов графического отображения информации. В обычном режиме по центру выдается информация о скорости, а по окружности – показания оборотов.

2022 Subaru BRZ media.subaru.com

При переходе в режим Track показания тахометра выводятся в виде горизонтальной сегментированной шкалы. Информацию слева от тахометра можно выбирать по своему усмотрению, меняя показания амперметра и температуры охлаждающей жидкости на акселерометр и наоборот.

2022 Subaru BRZ media.subaru.com

Развлекать владельца купе будет современная мультимедийная система Subaru Starlink с 8-дюймовым сенсорным дисплеем, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, Bluetooth, камерой заднего вида и спутниковыми сервисами SiriusXM. В версии Limited появится фирменная система помощи водителю EyeSight Driver Assist Technology.

2022 Subaru BRZ media.subaru.com

Спереди на купе установлена подвеска типа McPherson, а сзади используется подвеска на двойных рычагах. Система стабилизации и контроля тяги Vehicle Stability Control (VSC) имеет 5 режимов, позволяя в полной мере реализовать амбиции опытного пилота на треке.

2022 Subaru BRZ media.subaru.com

Производство нового Subaru BRZ будет организован на заводе компании в Японии. Продажи стартуют во четвертом квартале будущего года.

2022 Subaru BRZ media.subaru.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компании Subaru и Toyota совместно разрабатывают кроссовер.