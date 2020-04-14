Странную "Ниву" времен СССР обнаружили в Америке

На американском сайте по продаже автомобилей Copart предлагают приобрести советскую "Ниву".

Lada Niva copart.com

Lada Niva copart.com

Лот вызывает много вопросов. Например, указывается, что машина 1981 года, хотя, если внимательно присмотреться к фото с VIN-кодом, видно, что автомобиль сделали в 1989 году.

На табличке с VIN-номером выбит 1989 год copart.com

Так как в США автомобили "Нива" не поставлялись, предполагается, что автомобиль прибыл в Калифорнию из Канады, куда несколько лет экспортировались советские вездеходы.

Lada Niva для канадского рынка отличалась светотехникой hemmings.com

Брошура канадского дилера Lada hemmings.com

Смущает наличие стандартной светотехники, в то время как машины для канадского рынка имели полностью оранжевые фонари спереди и красные повторители поворота в задних фонарях.

Брошура канадского дилера Lada hemmings.com

Брошура канадского дилера Lada hemmings.com

Кроме того, судя по фото, мотор также подвергся изменениям.

Lada Niva copart.com

Машину перед продажей явно привели в порядок. В салоне установили анатомические передние кресла, более позднюю панель приборов и руль.

На автомобиле установлена более поздняя панель приборов и руль copart.com

Lada Niva copart.com

Lada Niva copart.com

Спереди на бампере разместили лебедку, добавили расширители колесных арок, дополнительные фары, а вместо штатных на авто установили легкосплавные диски с внедорожной резиной.

Lada Niva copart.com

Однако, судя по одометру за 31 год машина проехала всего 11 тысяч км. Странно, не правда ли?

На одометре машины менее 11 тысяч км copart.com

Продавцы ожидают выручить не менее 11 тысяч долларов, но пока последняя ставка – $4450.

Как писал ранее OBOZREVATEL, в Великобритании "Волгу" из СССР оценили в Великобритании в 40 тысяч фунтов.