Странную "Ниву" времен СССР обнаружили в Америке
На американском сайте по продаже автомобилей Copart предлагают приобрести советскую "Ниву".
Лот вызывает много вопросов. Например, указывается, что машина 1981 года, хотя, если внимательно присмотреться к фото с VIN-кодом, видно, что автомобиль сделали в 1989 году.
Так как в США автомобили "Нива" не поставлялись, предполагается, что автомобиль прибыл в Калифорнию из Канады, куда несколько лет экспортировались советские вездеходы.
Смущает наличие стандартной светотехники, в то время как машины для канадского рынка имели полностью оранжевые фонари спереди и красные повторители поворота в задних фонарях.
Кроме того, судя по фото, мотор также подвергся изменениям.
Машину перед продажей явно привели в порядок. В салоне установили анатомические передние кресла, более позднюю панель приборов и руль.
Спереди на бампере разместили лебедку, добавили расширители колесных арок, дополнительные фары, а вместо штатных на авто установили легкосплавные диски с внедорожной резиной.
Однако, судя по одометру за 31 год машина проехала всего 11 тысяч км. Странно, не правда ли?
Продавцы ожидают выручить не менее 11 тысяч долларов, но пока последняя ставка – $4450.
Как писал ранее OBOZREVATEL, в Великобритании "Волгу" из СССР оценили в Великобритании в 40 тысяч фунтов.