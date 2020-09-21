Страхование авто Украине: в каких случаях могут отказать в выплате

Абсолютно все автомобили в Украине должны быть застрахованы – иметь полис обязательного страхования автогражданской ответственности, более известный как ОСАГО. Его суть заключается в том, что в случае ДТП пострадавшие получат компенсацию, однако в некоторых случаях в выплате могут отказать.

О том, при каких условиях и обстоятельствах финансовые вопросы ложатся на самого виновника аварии, на своей странице в Facebook рассказало Моторное транспортное страховое бюро Украины (МТСБУ) (1 часть, 2 часть).

В МТСБУ напомнили, что вопрос о выплате страховки регламентируется ЗУ "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств". При этом согласно 37 статье страховщики не компенсируют:

ущерб, причиненный при эксплуатации застрахованного транспортного средства, но за причинение которого не возникает гражданско-правовой ответственности в соответствии с законом;

ущерб, причиненный обеспеченному транспортному средству, которое спровоцировало ДТП;

ущерб, причиненный жизни и здоровью пассажиров, которые находились в обеспеченном транспортном средстве, которое спровоцировало ДТП, и которые являются застрахованными лицами в соответствии с пунктом 6 статьи 7 Закона Украины "О страховании" (то есть, которые являются застрахованными по обязательному личному страхованию от несчастных случаев на транспорте);

ущерб, причиненный имуществу, которое находилось в обеспеченном транспортном средстве, которое спровоцировало ДТП;

ущерб, причиненный при использовании обеспеченного транспортного средства во время тренировочной поездки или для участия в официальных соревнованиях;

ущерб, прямо или косвенно который вызвала (или же поспособствовала) ионизирующая радиация, радиоактивное отравление... произвольный взрыв ядерного соединения или его ядерного компонента;

ущерб, связанный с утратой товарной стоимости транспортного средства;

ущерб, причиненный повреждением или уничтожением в результате ДТП антикварных вещей, изделий из драгоценных металлов, драгоценных и полудрагоценных камней, бижутерии, предметов религиозного культа, картин, рукописей, денежных знаков, ценных бумаг, разного рода документов, филателистических, нумизматических и других коллекций;

ущерб, причиненный в результате ДТП, произошедшего вследствие массовых беспорядков и групповых нарушений общественного порядка, военных конфликтов, террористических актов, стихийных бедствий, взрыва боеприпасов, пожара транспортного средства, не связанного с этим происшествием;

ущерб, причиненный жизни и здоровью водителя застрахованного транспортного средства, которое спровоцировало дорожно-транспортное происшествие.

Но и это еще не все. Также есть ряд других пунктов, когда в страховой выплате могут отказать:

если застрахованное лицо умышленно направило свои действия на наступление страхового случая. Впрочем, это не касается тех лиц, чьи действия связаны с исполнением гражданского или служебного долга, или же были совершены в состоянии необходимой обороны (в нормах допустимого) или при защите имущества, жизни, здоровья;

если было совершено умышленное уголовное правонарушение, что привело к страховому случаю;

если потерпевший или другое лицо, которое претендует на получение выплаты, не выполнило свои обязанности в соответствии с Законом об обязательном страховании, из-за чего МТСБУ не смогло установить факт ДТП, причины и обстоятельства наступления аварии и т.д.

Если заявление о страховой компенсации не было подано в течение года в случая нанесения вреда имущества и в течение трех лет, если был нанесен вред здоровью или жизни потерпевшего.

В случае, если страховая компания отказала в выплате, то в течение трех дней с момента принятия решение она обязана уведомить об этом страхователя в письменной форме.

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