Стильный дизайн: новый кроссовер Chery поймали на улице

Новый Chery Tiggo 4 заметили на улице без какого-либо камуфляжа. При этом компактный китайский кроссовер получил новый дизайн и другой салон. Дома автомобиль называется Chery Tiggo 5x.

В первую очередь купить новый кроссовер смогут жители Китая. Возможно, таким образом будет выглядеть и глобальная модификация модели. У нас пока продается первая версия Чери Тигго 4, хотя производитель обновил модель уже во второй раз.

Новый Chery Tiggo 4 2021 autohome.com.cn

Фары остались без изменений с момента первого рестайлинга и по-прежнему напоминают самый большой Chery Tiggo 8. Но бампер вместе с новой передней решеткой характерной формы выполнили в стиле нового Tiggo 7, который недавно сменил поколение.

Новый Chery Tiggo 4 2021 autohome.com.cn

Внутреннее пространство теперь похоже на Чери Тигго 8: новинка получила схожую переднюю панель, центральную консоль с небольшим количеством переключателей, цифровой щиток приборов и такой же руль.

Новый Chery Tiggo 4 2021 autohome.com.cn

Салон Chery Tiggo 8 cheryinternational.com

Для кроссовера будет доступен единственный двигатель объемом 1,5 л, который развивает 116 л.с. и 156 л.с. в турбированном варианте. На выбор предложат 5-ступенчатую МКПП, 6-диапазонную роботизированную коробку с двумя сцеплениями и вариатор. В продажу новый кроссовер Chery отправится до конца года, но пока только в Китае.

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Новый Chery Tiggo 7 cheryinternational.com

Новый Chery Tiggo 7 cheryinternational.com

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о китайской подделке Toyota LC200, которую уже выпустили на дорогу.

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