Статистика ДТП в Украине: шокирующие цифры

На дорогах Украины за 11 месяцев 2019 года в ДТП погибло 312 человек, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщается на сайте Патрульной полиции Украины. Данные, приведенные в отчете, удручают. Всего за 11 месяцев года на дорогах страны зафиксировано свыше 14 тысяч ДТП, что почти на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Статистика ДТП в Украине npu.gov.ua

В лидерах традиционно – столица, на долю которой приходится практически каждое четвертое ДТП в Украине. Среди лидеров антирейтинга также оказались Днепропетровская, Киевская, Львовская, Одесская и Харьковская области, в каждой из которых за 11 месяцев зафиксировали более тысячи ДТП.

Статистика ДТП в Украине npu.gov.ua

Но еще более страшными выглядят цифры смертности – на дорогах страны погибло 312 человек, что на 11% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Самыми смертоносными выявились дороги Киевской и Львовской области. Кроме того, за 11 месяцев в ДТП на украинских дорогах было травмировано почти 2,7 тысячи человек!

АвтоОбоз рекомендует быть очень осторожными на дорогах, не пренебрегать элементарными нормами безопасности и выполнять ПДД.

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