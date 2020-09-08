Старый ЗАЗ-968 превратили в гоночную Ferrari и выставили на продажу

На продажу выставили очень необычный автомобиль, который выглядит как болид Ferrari. Но в основе использован старый ЗАЗ-968. За машину просят $12 500.

Объявление появилось на российском сайте по продаже б/у авто. На одометре машины из Краснодара красуется пробег около 650 000 км. Видимо, столько преодолел "Запорожец", пока его не решили видоизменить до неузнаваемости.

На одометре – почти 650 000 км. Фото: auto.ru

Большой спойлер, гоночный красный цвет и гарцующий конь на щитовидном логотипе – в этом необычном транспортном средстве использованы все необходимы атрибуты гоночных болидов Ferrari из Формулы-1. Но сзади на конкретном экземпляре написано слово Fraari 1. Скорее всего, это ничего не значит. Возможно, у автора машины нашлись только такие буквы.

Надпись Fraari 1 и логотип Ferrari с набором флагов – необычное сочетание. Фото: auto.ru

Также у автомобиля исчезла крыша, а вместо прежних пяти посадочных мест осталось только одно – для водителя. С ярким цветом кузова сочетается отделка интерьера – коврики, кресло и руль также выполнены в красном.

Единственное, что осталось без изменений – двигатель. Расположенный в задней части мотор выдает 42 л.с. Это совершенно не соответствует уровню Формула-1. Да и главное в этом транспортном средстве – дизайн, а не ходовые характеристики. К тому же, скорее всего, передвигаться по дорогам общего пользования на этой Fraari 1 запрещено.

В необычной машине уже невозможно узнать оригинальный ЗАЗ-968. Фото: kolesa.ru

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о знаменитом автомобиле ЗАЗ "Таврия", который создали для европейского рынка.