Старый ЗАЗ 966 попытались завести спустя 10 лет простоя

Владелец этого ЗАЗ 966 решил "оживить" свою машину спустя 10 лет. Все это время старый Запорожец стоял на улице и ржавел. Пришло время проверить, заведется ли эта машина.

Ржавый ЗАЗ-966 попытались завести спустя 10 лет. Скриншот видео Flexiny

Снаружи старый ЗАЗ выглядит откровенно плохо: краска давно начала облазить, кузов покрылся ржавчиной, светотехника помутнела. В общем и целом транспортное средство кажется брошенным и абсолютно бесхозным.

В салоне ЗАЗ-966 ситуация не лучше. Много пыли, грязи, паутины. Из-за агрессивного воздействия жаркого солнца обивка кресел рассохлась и практически рассыпалась на куски.

Ржавый ЗАЗ-966 попытались завести спустя 10 лет. Скриншот видео Flexiny

Ржавый ЗАЗ-966 попытались завести спустя 10 лет. Скриншот видео Flexiny

Ржавый ЗАЗ-966 попытались завести спустя 10 лет. Скриншот видео Flexiny

Владелец машины попытался завести двигатель Запорожца. Но из-за длительного простоя и большого количества ржавых элементов агрегаты автомобиля вышли из строя. Пришлось проводить некоторые манипуляции и мелкий ремонт. Результат автор ролика ниже продемонстрировал с помощью очень красивого видеоряда.

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