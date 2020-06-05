Старый Запорожец продают в США по цене Ford Mustang

В американском штате Флорида выставили на продажу старый ЗАЗ-968А 1978 года. Машину оценили в 10 000 долларов – сумма приличная, за неё, скажем, можно купить на вторичке добротный Ford Mustang.

Такая цена объясняется тем, что в Штатах советские автомобили в хорошем состоянии считаются коллекционными экземплярами. И данный ЗАЗ соответствует этому критерию – выглядит он свежо, пробег составляет всего 85 тысяч км. У автомобиля новая резина и отреставрированы хромированные детали.

ЗАЗ-968А за 10 000 долларов bringatrailer.com

Чтобы привлечь больше внимания, владелец сделал довольно юмористическое описание – указывается, что такой ЗАЗ-968 был у Владимира Путина, а ещё он очень нравился Джорджу Бушу-младшему. Кроме того, такой Запорожец "почти что американец", поскольку его дизайн перекликается с классическим Chevrolet Corvair.

ЗАЗ-968А за 10 000 долларов bringatrailer.com

Под капотом авто – стандартный мотор V4 на 40 л.с., состыкованный с 4-ступенчатой "механикой".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что ЗАЗ-965 в Америке оценили как новую Toyota Corolla.