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26 марта • обновлено в 17:59
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Старый VW Golf оказался крепче хвалёного Tesla Cybertruck. Видео

1.5т
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Презентация пикапа Tesla Cybertruck, которая состоялась в прошлом году, запомнилась многим одним неудачным трюком: разработчик решил показать, насколько крепки "бронированные" стекла нового электромобиля. К сожалению, шоу провалилось – металлические шары с легкостью пробили окна машины. Однако этот трюк не давал покоя многим автолюбителям, среди которых оказался и видеоблогер под ником CarHax.

Энтузиаст решил проверить, как его собственный Volkswagen Golf IV справится с аналогичной атакой. И, как оказалось, у старого немецкого хэтчбека дела обстоят намного лучше, чем у Кибертрака!

Попытка разбить стекло VW Golf

Попытка разбить стекло VW Golf

insedeEVs

Автомобилист попытался разбить боковое стекло Гольфа с применением самых разных средств: сначала он несколько раз бросил банку из-под Кока-Колы, затем – металлический шар массой полкило, а после начал стучать молотом, который весил уже в три раза больше – все было тщетно. Затем он взял 5-килограммовую кувалду, и вроде бы дело пошло, стекло начало сдаваться, однако, когда на него наклеили полутора миллиметровую тонированную плёнку, стекло как будто вновь обрело силу и стало незыблемым.

Вот такой шар бросали в авто

Вот такой шар бросали в авто

Скриншот видео

Попытка разбить стекло VW Golf

Попытка разбить стекло VW Golf

Скриншот видео

Последствия от выстрела пушки по стеклу VW Golf

Последствия от выстрела пушки по стеклу VW Golf

Скриншот видео

В конце концов, одолеть его получилось лишь при помощи самодельного "гранатомёта" – пневматической пушки, в которую зарядили ядро массой в 500 граммов. На скорости 54 км/ч она всё же пробило стекло "упёртого немца".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что Tesla Cybertruck превратили в авто полиции, скорой помощи и других жизненно важных служб.

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Автор
Виталий Сазонов
Тема
Новости автомира
Теги
б/у автомобиль Volkswagen курьез видео
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