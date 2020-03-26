Старый VW Golf оказался крепче хвалёного Tesla Cybertruck. Видео

Презентация пикапа Tesla Cybertruck, которая состоялась в прошлом году, запомнилась многим одним неудачным трюком: разработчик решил показать, насколько крепки "бронированные" стекла нового электромобиля. К сожалению, шоу провалилось – металлические шары с легкостью пробили окна машины. Однако этот трюк не давал покоя многим автолюбителям, среди которых оказался и видеоблогер под ником CarHax.

Энтузиаст решил проверить, как его собственный Volkswagen Golf IV справится с аналогичной атакой. И, как оказалось, у старого немецкого хэтчбека дела обстоят намного лучше, чем у Кибертрака!

Попытка разбить стекло VW Golf insedeEVs

Автомобилист попытался разбить боковое стекло Гольфа с применением самых разных средств: сначала он несколько раз бросил банку из-под Кока-Колы, затем – металлический шар массой полкило, а после начал стучать молотом, который весил уже в три раза больше – все было тщетно. Затем он взял 5-килограммовую кувалду, и вроде бы дело пошло, стекло начало сдаваться, однако, когда на него наклеили полутора миллиметровую тонированную плёнку, стекло как будто вновь обрело силу и стало незыблемым.

Вот такой шар бросали в авто Скриншот видео

Попытка разбить стекло VW Golf Скриншот видео

Последствия от выстрела пушки по стеклу VW Golf Скриншот видео

В конце концов, одолеть его получилось лишь при помощи самодельного "гранатомёта" – пневматической пушки, в которую зарядили ядро массой в 500 граммов. На скорости 54 км/ч она всё же пробило стекло "упёртого немца".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что Tesla Cybertruck превратили в авто полиции, скорой помощи и других жизненно важных служб.

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