Старый УАЗ превратили в дом на колесах. Фото

УАЗ-452, который лежит в основе "современного" УАЗ-2206, производится с 1965 года. Теперь старый внедорожник превратили в дом на колесах, причем в Италии.

Компания Moltomeno.Design разработала набор для УАЗ "Буханка", который за 1,5 часа превращает автомобиль в кемпер для длительных поездок на природу. Авторы создали несколько предметов модульной мебели, которую легко устанавливать и затем демонтировать.

Комплект доработок включает в себя кровать 120 x 200 см, которая может трансформироваться в два дивана и обеденный стол, кухонный набор (газовая плита, раковина, холодильник и два резервуара с водой).

Комплект мебели можно установить за 1,5 часа и легко демонтировать. Фото: carakoom.com

Стоимость доработки составляет 9000 евро. Без холодильника 7500 евро. В этом случае мебель от Moltomeno.Design сравнялась в стоимости непосредственно с УАЗ-2206.

Внутри УАЗ-2206 удалось разместить полноценную кровать. Фото: carakoom.com

Также в автомобиле появилась компактная кухня. Фото: carakoom.com

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