Старый советский фургон превратили в трактор: удивительные фото

В эпоху СССР на территории республик было создано не так много разных автомобилей. Один из самых необычных – микроавтобус ЕрАЗ-762 – почему-то превратили в трактор.

На самом деле, узнать в этой необычной поделке оригинальный фургон из Армении, который производили в период с 1967 по 1996 год, очень непросто. Кузов подвергли большому количеству модификаций.

ЕрАЗ-762 на тракторных колесах carakoom.com

Внешность авто из СССР настолько изменилась, что его теперь легко спутать, например, с каким-нибудь Ford Transit. Собственно, латвийский РАФ-977, на базе которого был создан ЕрАЗ-762, как раз разрабатывался с оглядкой на западные образцы.

ЕрАЗ-762 на тракторных колесах carakoom.com

ЕрАЗ-762 на тракторных колесах carakoom.com

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Конкретный же армянский фургон получил в несколько раз увеличенный дорожный просвет, огромные тракторные колеса, новые арки, которые едва их прикрывают, крупную решетку на переднем бампере и лопату на кузове.

Так ЕрАЗ-762 выглядел в оригинале. Правда, на этом экземпляре появилась решетка от ГАЗ-24... wikipedia.org

Именно на базе РАФ-977 был создан ЕрАЗ-762 zr.ru

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